سفير الدنمارك بالمملكة يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

قدّم الشكر لحكومة المملكة على ما تقدمه من خدمة لكتاب الله

زار سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي، اليوم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمنطقة المدينة المنورة.

وكان في استقباله الأمين العام للمجمع الشيخ طلال بن رازن الرحيلي وعدد من المتخصصين.

وتجول السفير الدنماركي في المجمع وأقسامه، واطلع على ساحة الإنتاج، كما استمع إلى شرح موجز عن إصدارات المجمع من مصاحف وترجمات ونشر رقمي وآليات توزيعها والإمكانات الكبيرة التي وفرتها المملكة له.

وقدّم السفير الشكر الجزيل لحكومة المملكة على ما تقدمه من خدمة لكتاب الله، مشيداً بما شاهده من تقنيات وخدمات متطورة وحجم الإنتاج السنوي الذي يزيد على 18 مليون نسخة سنوياً تقدم مجاناً لجميع دول العالم.