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شاهد.. الإبل تغوص في المياه للوصول لطعامها المفضل من "المانجروف"

فيديو من سواحل عسير يكشف الوجه البديع لطبيعة المملكة

في مشهد مثير يجسد الطبيعة الساحرة والمتنوعة في المملكة، وثّق مصورون مجموعة من الإبل وهي تغوص في المياه المحاذية لسواحل عسير، وتسير لمسافات جاوزت ثلاثة كيلو مترات سباحة؛ للعبور إلى أشجار "المانجروف"، طعامهن المفضل في تلك البيئات.

ويكشف المنظر البديع الوجه العظيم للطبيعة في المملكة وتنوع الجغرافيا، ومن المتوقع لـ"البرومو" القصير الذي يرصد الحالة الجميلة والتناغم البديع بين الإبل والماء وأشجار المانجروف، أن يصبح أيقونة عالمية لوصف جغرافية المملكة الساحرة.

عسير المانجروف الإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الإبل تغوص في المياه للوصول لطعامها المفضل من "المانجروف"
سبق

في مشهد مثير يجسد الطبيعة الساحرة والمتنوعة في المملكة، وثّق مصورون مجموعة من الإبل وهي تغوص في المياه المحاذية لسواحل عسير، وتسير لمسافات جاوزت ثلاثة كيلو مترات سباحة؛ للعبور إلى أشجار "المانجروف"، طعامهن المفضل في تلك البيئات.

ويكشف المنظر البديع الوجه العظيم للطبيعة في المملكة وتنوع الجغرافيا، ومن المتوقع لـ"البرومو" القصير الذي يرصد الحالة الجميلة والتناغم البديع بين الإبل والماء وأشجار المانجروف، أن يصبح أيقونة عالمية لوصف جغرافية المملكة الساحرة.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
07:23 PM

شاهد.. الإبل تغوص في المياه للوصول لطعامها المفضل من "المانجروف"

فيديو من سواحل عسير يكشف الوجه البديع لطبيعة المملكة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
3,217

في مشهد مثير يجسد الطبيعة الساحرة والمتنوعة في المملكة، وثّق مصورون مجموعة من الإبل وهي تغوص في المياه المحاذية لسواحل عسير، وتسير لمسافات جاوزت ثلاثة كيلو مترات سباحة؛ للعبور إلى أشجار "المانجروف"، طعامهن المفضل في تلك البيئات.

ويكشف المنظر البديع الوجه العظيم للطبيعة في المملكة وتنوع الجغرافيا، ومن المتوقع لـ"البرومو" القصير الذي يرصد الحالة الجميلة والتناغم البديع بين الإبل والماء وأشجار المانجروف، أن يصبح أيقونة عالمية لوصف جغرافية المملكة الساحرة.

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