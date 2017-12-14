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مجند يمني يقتل ابنه رميًا بالرصاص بسبب غيابه عن المدرسة!

وسط تفاعل مع الطفل ضحية الحادثة وغليان في الشارع

أقدم يمني مجند في أحد القطاعات العسكرية التي تديرها ميليشيا الحوثي بمحافظة إب اليمنية، على قتل ابنه رميًا بالرصاص، فيما أحدثت الحادثة غليانًا وغضبًا في الأوساط اليمنية باعتبارها جريمة بشعة.

ووفقًا للتفاصيل، فإن الضحية الطفل، والذي يدعى "عبدالحكيم"، تغيب عن المدرسة، فقرر والده العسكري بالأمن المركزي والذي يعمل في حراسة بوابة هيئة مستشفى الثورة العام بإب، بتخوفيه عبر إطلاق النار، لكن الرصاصة استقرت في بطن الطفل، ليفارق الحياة بعدها بساعات قليلة.

وأشعلت تلك الحادثة الشارع اليمني يوم أمس واليوم بشكل كبير، وسط تفاعل عاطفي مع الطفل ضحية الحادثة

طفل يمني اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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مجند يمني يقتل ابنه رميًا بالرصاص بسبب غيابه عن المدرسة!
سبق

أقدم يمني مجند في أحد القطاعات العسكرية التي تديرها ميليشيا الحوثي بمحافظة إب اليمنية، على قتل ابنه رميًا بالرصاص، فيما أحدثت الحادثة غليانًا وغضبًا في الأوساط اليمنية باعتبارها جريمة بشعة.

ووفقًا للتفاصيل، فإن الضحية الطفل، والذي يدعى "عبدالحكيم"، تغيب عن المدرسة، فقرر والده العسكري بالأمن المركزي والذي يعمل في حراسة بوابة هيئة مستشفى الثورة العام بإب، بتخوفيه عبر إطلاق النار، لكن الرصاصة استقرت في بطن الطفل، ليفارق الحياة بعدها بساعات قليلة.

وأشعلت تلك الحادثة الشارع اليمني يوم أمس واليوم بشكل كبير، وسط تفاعل عاطفي مع الطفل ضحية الحادثة

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
01:43 AM

مجند يمني يقتل ابنه رميًا بالرصاص بسبب غيابه عن المدرسة!

وسط تفاعل مع الطفل ضحية الحادثة وغليان في الشارع

A A A
محمد المواسي - الرياض
27
63,591

أقدم يمني مجند في أحد القطاعات العسكرية التي تديرها ميليشيا الحوثي بمحافظة إب اليمنية، على قتل ابنه رميًا بالرصاص، فيما أحدثت الحادثة غليانًا وغضبًا في الأوساط اليمنية باعتبارها جريمة بشعة.

ووفقًا للتفاصيل، فإن الضحية الطفل، والذي يدعى "عبدالحكيم"، تغيب عن المدرسة، فقرر والده العسكري بالأمن المركزي والذي يعمل في حراسة بوابة هيئة مستشفى الثورة العام بإب، بتخوفيه عبر إطلاق النار، لكن الرصاصة استقرت في بطن الطفل، ليفارق الحياة بعدها بساعات قليلة.

وأشعلت تلك الحادثة الشارع اليمني يوم أمس واليوم بشكل كبير، وسط تفاعل عاطفي مع الطفل ضحية الحادثة

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