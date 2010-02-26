اللجنة الوزارية برئاسة الفيصل توافق على طرح مشروع جسر أبحر بجدة للترسية

اطلع على "إعمار مكة " والبدء في استكمال الدائريين الثاني والثالث

وافقت اللجنة الوزارية للنقل العام بجدة، برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس هيئة تطوير المنطقة، الأمير خالد الفيصل، على طرح مشروع جسر أبحر بجدة للترسية.

ووافق مجلس الهيئة على إعداد مخطط تفصيلي للمنطقة المركزية بمكة على أن يشمل كافة مشاريع الدولة والقطاع الخاص.

جاء ذلك لدى ترؤس أمير مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ثلاثة اجتماعات لمجلس هيئة تطوير المنطقة، واللجنتين الوزاريتين للنقل العام بالعاصمة المقدسة وجدة، بحضور نائب أمير المنطقة، نائب رئيس الهيئة، الأمير عبدالله بن بندر، والأعضاء، ووزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف آل الشيخ، ووزير الحج والعمرة، الدكتور محمد بنتن، ووزير المالية، محمد الجدعان، ووزير النقل، المهندس نبيل العامودي .

واطّلع أمير مكة المكرمة، في الاجتماع الأول على آخر المستجدات، فيما يخص مشروع إعمار مكة، حيث تقرر البدء في استكمال الدائريين الثاني والثالث، والأعمال الجاري تنفيذها في تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة، وهي: الكدوة والنكاسة والشراشف، والتي بدأ العمل فيها فعلياً.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مشروع تطوير المشاعر المقدسة، حيث تم توقيع اتفاقية تفاهم بين وزارة الحج والعمرة وهيئة تطوير منطقة مكة لإعداد الخطوات اللازمة لإعداد دراسة المخطط الشامل للمشاعر المقدسة، وفي هذا الشأن وافقت اللجنة على البدء في تنفيذ مخرجات الدراسة.

وفي الاجتماع الثاني تمت مناقشة مستجدات النقل العام بالعاصمة المقدسة والذي تم فيه توقيع عقود المرحلة الأولى لتوريد وتشغيل الحافلات وصيانتها، كذلك تم استعراض الخطوات التي تمت فيه والخطط الهادفة، لتوفير وسائل نقل بشكل عاجل لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر قطار الحرمين، وتمكينهم من الوصول إلى المسجد الحرام بيسر وسهولة ليتزامن ذلك مع تشغيل قطار الحرمين وانطلاق الرحلات الفعلية.

وأخيرًا ناقشت اللجنة الوزارية مشاريع النقل العام بمحافظة جدة، حيث تمت مناقشة المشاريع التي صدرت موافقة المقام السامي على تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص وهي "ترام الكورنيش، والتاكسي البحري، وجسر أبحر ووافقت اللجنة على طرح الأخير للترسية والذي يربط منطقة أبحر الشمالية بأبحر الجنوبية عبر مروره فوق شرم أبحر كمحور ربط رئيس بطول 350م وعرض 74م ويضم ثمانية مسارات سيارات للاتجاهين بواقع ستة آلاف مركبة في الساعة، ويعتبر أحد أعرض الجسور المعلقة الخرسانية في العالم.

واستعرض الاجتماع الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.