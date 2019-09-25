مخاوف تراجع الطلب تهبط بأسعار النفط لليوم الثاني

العقود الآجلة لـ "برنت" تراجعت إلى 62.58 دولار للبرميل

نزلت أسعار النفط، اليوم، للجلسة الثانية بفعل المخاوف من أن الطلب على الوقود قد يتراجع.

وبحلول الساعة 06:49 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً إلى 62.58 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً إلى 56.89 دولار للبرميل.