النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. ماذا قال والد الشهيد حسن شايع القحطاني لحظة ‏دفن ابنه

تعرّض لحادثين وهو يذود عن حمى الوطن قبل استشهاده

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوالد الشهيد حسن شايع القحطاني، لحظة دفن ابنه بعد استشهاده قبل يومين، أثناء الدفاع عن دينه ثم وطنه، في صورة براقة لما يكنّه الآباء الذين فقدوا فلذات أكبادهم في سبيل الدفاع عن الدين ثم الوطن، وهم يستشعرون شرف التضحية.

وظهر والد الشهيد "القحطاني"، وهو يتحدث عن ابنه الذي تعرض لحادثين وهو يذود عن حمى الوطن، وهو الآن يستشهد وينال شرف الشهادة مقبلاً غير مدبر في كلمات صادقة تصل القلوب قبل الآذان، مطالباً الحضور بالدعاء له بالرفعة ومسامحته ومن يطلبه بدين فسوف يوفيه إياه، وسط دعوات الحاضرين للابن بالرحمة والمغفرة وللوالد بالثبات والصبر والسلوان.

ووصف المغردون كلام والد الشهيد "القحطاني"، أنه تكلم بلسان آلاف الآباء الذين أعدّوا العدّة وجهّزوا أبناءهم لمثل هذا اليوم العظيم؛ دفاعاً عن دين الإسلام وحدود بلادنا الطاهرة، مؤكدين أن هذا هو الفخر بعينه وهذه العزة والكرامة، وهذه وقفة الشموخ التي كنا نسمع عنها واليوم رأيناها، سائلين الله العلي القدير أن يعظم عظم أجره ويربط الله على قلبه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. ماذا قال والد الشهيد حسن شايع القحطاني لحظة ‏دفن ابنه
سبق

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوالد الشهيد حسن شايع القحطاني، لحظة دفن ابنه بعد استشهاده قبل يومين، أثناء الدفاع عن دينه ثم وطنه، في صورة براقة لما يكنّه الآباء الذين فقدوا فلذات أكبادهم في سبيل الدفاع عن الدين ثم الوطن، وهم يستشعرون شرف التضحية.

وظهر والد الشهيد "القحطاني"، وهو يتحدث عن ابنه الذي تعرض لحادثين وهو يذود عن حمى الوطن، وهو الآن يستشهد وينال شرف الشهادة مقبلاً غير مدبر في كلمات صادقة تصل القلوب قبل الآذان، مطالباً الحضور بالدعاء له بالرفعة ومسامحته ومن يطلبه بدين فسوف يوفيه إياه، وسط دعوات الحاضرين للابن بالرحمة والمغفرة وللوالد بالثبات والصبر والسلوان.

ووصف المغردون كلام والد الشهيد "القحطاني"، أنه تكلم بلسان آلاف الآباء الذين أعدّوا العدّة وجهّزوا أبناءهم لمثل هذا اليوم العظيم؛ دفاعاً عن دين الإسلام وحدود بلادنا الطاهرة، مؤكدين أن هذا هو الفخر بعينه وهذه العزة والكرامة، وهذه وقفة الشموخ التي كنا نسمع عنها واليوم رأيناها، سائلين الله العلي القدير أن يعظم عظم أجره ويربط الله على قلبه.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
05:05 PM

شاهد.. ماذا قال والد الشهيد حسن شايع القحطاني لحظة ‏دفن ابنه

تعرّض لحادثين وهو يذود عن حمى الوطن قبل استشهاده

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
16
19,462

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوالد الشهيد حسن شايع القحطاني، لحظة دفن ابنه بعد استشهاده قبل يومين، أثناء الدفاع عن دينه ثم وطنه، في صورة براقة لما يكنّه الآباء الذين فقدوا فلذات أكبادهم في سبيل الدفاع عن الدين ثم الوطن، وهم يستشعرون شرف التضحية.

وظهر والد الشهيد "القحطاني"، وهو يتحدث عن ابنه الذي تعرض لحادثين وهو يذود عن حمى الوطن، وهو الآن يستشهد وينال شرف الشهادة مقبلاً غير مدبر في كلمات صادقة تصل القلوب قبل الآذان، مطالباً الحضور بالدعاء له بالرفعة ومسامحته ومن يطلبه بدين فسوف يوفيه إياه، وسط دعوات الحاضرين للابن بالرحمة والمغفرة وللوالد بالثبات والصبر والسلوان.

ووصف المغردون كلام والد الشهيد "القحطاني"، أنه تكلم بلسان آلاف الآباء الذين أعدّوا العدّة وجهّزوا أبناءهم لمثل هذا اليوم العظيم؛ دفاعاً عن دين الإسلام وحدود بلادنا الطاهرة، مؤكدين أن هذا هو الفخر بعينه وهذه العزة والكرامة، وهذه وقفة الشموخ التي كنا نسمع عنها واليوم رأيناها، سائلين الله العلي القدير أن يعظم عظم أجره ويربط الله على قلبه.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,090
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,573
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,478
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,933

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة