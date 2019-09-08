شاهد.. ماذا قال والد الشهيد حسن شايع القحطاني لحظة ‏دفن ابنه

تعرّض لحادثين وهو يذود عن حمى الوطن قبل استشهاده

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوالد الشهيد حسن شايع القحطاني، لحظة دفن ابنه بعد استشهاده قبل يومين، أثناء الدفاع عن دينه ثم وطنه، في صورة براقة لما يكنّه الآباء الذين فقدوا فلذات أكبادهم في سبيل الدفاع عن الدين ثم الوطن، وهم يستشعرون شرف التضحية.

وظهر والد الشهيد "القحطاني"، وهو يتحدث عن ابنه الذي تعرض لحادثين وهو يذود عن حمى الوطن، وهو الآن يستشهد وينال شرف الشهادة مقبلاً غير مدبر في كلمات صادقة تصل القلوب قبل الآذان، مطالباً الحضور بالدعاء له بالرفعة ومسامحته ومن يطلبه بدين فسوف يوفيه إياه، وسط دعوات الحاضرين للابن بالرحمة والمغفرة وللوالد بالثبات والصبر والسلوان.

ووصف المغردون كلام والد الشهيد "القحطاني"، أنه تكلم بلسان آلاف الآباء الذين أعدّوا العدّة وجهّزوا أبناءهم لمثل هذا اليوم العظيم؛ دفاعاً عن دين الإسلام وحدود بلادنا الطاهرة، مؤكدين أن هذا هو الفخر بعينه وهذه العزة والكرامة، وهذه وقفة الشموخ التي كنا نسمع عنها واليوم رأيناها، سائلين الله العلي القدير أن يعظم عظم أجره ويربط الله على قلبه.