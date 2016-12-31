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ذوو الشاب المفقود "مشعل الرشيدي" يناشدون بتكثيف البحث عنه

خرج ولم يعد منذ الأحد.. ووُجدت مركبته عالقة في الطين

ناشد ذوو الشاب المفقود مشعل الرشيدي، بتكثيف البحث عنه عقب اختفائه بعد خروجه من منزله بعنيزة، الأحد الماضي.

وبعد عمليات بحث للفرق الأمنية وجدت مركبته في مركز العوشزية شرق المحافظة.

وقال ابن عمه: "خرج مشعل "٣٥عامًا" من منزله، وعندما تأخر بالعودة اتصل به ذووه دون تجاوب منه، عندها أبلغوا الجهات الأمنية، فوجدت مركبته عالقة في الطين، وما زالت الجهود الأمنية بمساندة فرق الإنقاذ مستمرة".

وجدد مناشدته بالمساهمة في الوصول إليه، أو من يتعرف على ملامحه تبليغ الجهات الأمنية أو التواصل على الرقم: ٠٥٣١٨٨٣٠٠٦.

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ذوو الشاب المفقود "مشعل الرشيدي" يناشدون بتكثيف البحث عنه
سبق

ناشد ذوو الشاب المفقود مشعل الرشيدي، بتكثيف البحث عنه عقب اختفائه بعد خروجه من منزله بعنيزة، الأحد الماضي.

وبعد عمليات بحث للفرق الأمنية وجدت مركبته في مركز العوشزية شرق المحافظة.

وقال ابن عمه: "خرج مشعل "٣٥عامًا" من منزله، وعندما تأخر بالعودة اتصل به ذووه دون تجاوب منه، عندها أبلغوا الجهات الأمنية، فوجدت مركبته عالقة في الطين، وما زالت الجهود الأمنية بمساندة فرق الإنقاذ مستمرة".

وجدد مناشدته بالمساهمة في الوصول إليه، أو من يتعرف على ملامحه تبليغ الجهات الأمنية أو التواصل على الرقم: ٠٥٣١٨٨٣٠٠٦.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
07:16 PM

ذوو الشاب المفقود "مشعل الرشيدي" يناشدون بتكثيف البحث عنه

خرج ولم يعد منذ الأحد.. ووُجدت مركبته عالقة في الطين

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بدر العتيبي - الرياض
0
6,176

ناشد ذوو الشاب المفقود مشعل الرشيدي، بتكثيف البحث عنه عقب اختفائه بعد خروجه من منزله بعنيزة، الأحد الماضي.

وبعد عمليات بحث للفرق الأمنية وجدت مركبته في مركز العوشزية شرق المحافظة.

وقال ابن عمه: "خرج مشعل "٣٥عامًا" من منزله، وعندما تأخر بالعودة اتصل به ذووه دون تجاوب منه، عندها أبلغوا الجهات الأمنية، فوجدت مركبته عالقة في الطين، وما زالت الجهود الأمنية بمساندة فرق الإنقاذ مستمرة".

وجدد مناشدته بالمساهمة في الوصول إليه، أو من يتعرف على ملامحه تبليغ الجهات الأمنية أو التواصل على الرقم: ٠٥٣١٨٨٣٠٠٦.

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