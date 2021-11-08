النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الباحة: نعيش عهدًا زاهرًا يقودنا نحو مستقبل واعد رغم التحديات

رفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة حلول الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم

رفع أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز -باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة- أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال أمير الباحة بهذه المناسبة: "نعيش ذكرى عظيمة وغالية علينا جميعًا، استطاعت مملكتنا خلالها منح المواطن وكل من يقيم على هذه البلاد الاولوية البالغة من الرعاية الطبية الكاملة، وتجلّى ذلك أثناء جائحة كورونا، لتصبح المملكة مثالًا حيًا وقدوة للعالم في الاهتمام بمن يعيش على أرضها وليسجل لها التاريخ أنها اولى الدول التي وضعت سلامة وصحة المواطن والمقيم فوق كل اعتبار.

وأضاف: "شهدت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين تطورات استراتيجية كبرى عكست الإنجازات النوعية على كل الأصعدة والمحافل المحلية والاقليمية والدولية، كما حظيت منطقة الباحة بمشاريع عملاقة وتنمية اقتصادية مستدامة تهدف لرفع مستوى الخدمات وتوفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين ليستمر التطور والنماء بإدارة حكيمة تهتم بمصلحة الوطن والمواطن في شتى المجالات، والعمل على مواصلة مسيرة البناء والتطور والتنمية الشاملة في أرجاء البلاد وفي جميع مناحي الحياة والحرص على رفاهية وراحة المواطن والاهتمام بالوطن ومقدساته والذود عن كل ما يمسّ أمنه".

وسأل الأمير حسام بن سعود الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظ لمملكة العز أمنها وأمانها وأن يحفظ حدودها وينصر جنودها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الباحة: نعيش عهدًا زاهرًا يقودنا نحو مستقبل واعد رغم التحديات
سبق

رفع أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز -باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة- أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال أمير الباحة بهذه المناسبة: "نعيش ذكرى عظيمة وغالية علينا جميعًا، استطاعت مملكتنا خلالها منح المواطن وكل من يقيم على هذه البلاد الاولوية البالغة من الرعاية الطبية الكاملة، وتجلّى ذلك أثناء جائحة كورونا، لتصبح المملكة مثالًا حيًا وقدوة للعالم في الاهتمام بمن يعيش على أرضها وليسجل لها التاريخ أنها اولى الدول التي وضعت سلامة وصحة المواطن والمقيم فوق كل اعتبار.

وأضاف: "شهدت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين تطورات استراتيجية كبرى عكست الإنجازات النوعية على كل الأصعدة والمحافل المحلية والاقليمية والدولية، كما حظيت منطقة الباحة بمشاريع عملاقة وتنمية اقتصادية مستدامة تهدف لرفع مستوى الخدمات وتوفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين ليستمر التطور والنماء بإدارة حكيمة تهتم بمصلحة الوطن والمواطن في شتى المجالات، والعمل على مواصلة مسيرة البناء والتطور والتنمية الشاملة في أرجاء البلاد وفي جميع مناحي الحياة والحرص على رفاهية وراحة المواطن والاهتمام بالوطن ومقدساته والذود عن كل ما يمسّ أمنه".

وسأل الأمير حسام بن سعود الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظ لمملكة العز أمنها وأمانها وأن يحفظ حدودها وينصر جنودها.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
06:22 PM

أمير الباحة: نعيش عهدًا زاهرًا يقودنا نحو مستقبل واعد رغم التحديات

رفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة حلول الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
431

رفع أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز -باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة- أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال أمير الباحة بهذه المناسبة: "نعيش ذكرى عظيمة وغالية علينا جميعًا، استطاعت مملكتنا خلالها منح المواطن وكل من يقيم على هذه البلاد الاولوية البالغة من الرعاية الطبية الكاملة، وتجلّى ذلك أثناء جائحة كورونا، لتصبح المملكة مثالًا حيًا وقدوة للعالم في الاهتمام بمن يعيش على أرضها وليسجل لها التاريخ أنها اولى الدول التي وضعت سلامة وصحة المواطن والمقيم فوق كل اعتبار.

وأضاف: "شهدت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين تطورات استراتيجية كبرى عكست الإنجازات النوعية على كل الأصعدة والمحافل المحلية والاقليمية والدولية، كما حظيت منطقة الباحة بمشاريع عملاقة وتنمية اقتصادية مستدامة تهدف لرفع مستوى الخدمات وتوفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين ليستمر التطور والنماء بإدارة حكيمة تهتم بمصلحة الوطن والمواطن في شتى المجالات، والعمل على مواصلة مسيرة البناء والتطور والتنمية الشاملة في أرجاء البلاد وفي جميع مناحي الحياة والحرص على رفاهية وراحة المواطن والاهتمام بالوطن ومقدساته والذود عن كل ما يمسّ أمنه".

وسأل الأمير حسام بن سعود الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظ لمملكة العز أمنها وأمانها وأن يحفظ حدودها وينصر جنودها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,234
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,035
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,116
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,185

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة