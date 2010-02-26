النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "أمن الدولة" يعرّي الفكر التكفيري بـ"القصيم للكتاب"

سجل جناحه نسبةً كبيرة من الزوار.. "يد للردع وأخرى للاحتضان"

كشف جناح "رئاسة أمن الدولة" في معرض القصيم للكتاب، عن الوجه الحقيقي لهذا الجهاز الأمني المهم، القائم على طرفي التوازن بين الاحتضان والتوعية والتثقيف، وتبيان أهمية حفظ الأمن، وتعزيز دور المواطن الصالح؛ باعتباره "رجل الأمن الأول"، وبين الردع والاستئصال لكل بذرة فاسدة في الفكر أو السلوك؛ بإظهار دور رجال الأمن في التصدي لأصحاب الفكر الضال والمنحرف والخبيث.

وجاء جناح رئاسة أمن الدولة كأحد أبرز الأجنحة المشاركة في معرض القصيم للكتاب، المقام بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة؛ لكونه جناحاً يشتمل على عدد من القطاعات الأمنية؛ كالمباحث العامة، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، والشؤون الفنية، وطيران الأمن، ومركز المعلومات الوطني، ويقوم على التعريف بأدوارها، ومهامها الوطنية والأمنية.

ويُعتبر جناح "أمن الدولة" من الأجنحة المقصودة بالزيارات اليومية من قِبَل زوار المعرض، ومن أبرز المزارات التي تستقطب مرتادي المعرض؛ لما يقدمه من خدمة تواصلية احترافية ومهنية مع الزوار، تقوم على الابتسامة وحسن الضيافة، والاستقبال بالقهوة العربية والعصائر والمشروبات الباردة، وبين المادة المعرفية والتوعوية، والعرض التقني والفيلمي المحترف، لمهام ومنجزات الأجهزة الأمنية.

وبحسب المشرف على الجناح؛ فإن الهدف من مشاركة رئاسة أمن الدولة في معرض الكتاب بالقصيم؛ هو تعزيز جسور وقنوات التواصل المباشر مع الجمهور؛ للتعريف بأدوار الأجهزة الأمنية، في تكريس النظام، والحفاظ على الأمن، وإبراز دور المواطن التكاملي مع تلك الأجهزة؛ لما فيه من خلق الأجواء والظروف المناسبة لمجتمعات مدنية متحضرة.

ويحتوي جناح أمن الدولة على عدد من الأركان والزوايا، التي تُعرّف بدور الأجهزة الأمنية في التصدي لموجة التطرف والإرهاب التي استهدفت المملكة خلال العقود الأخيرة، بالإضافة إلى عرض الأرقام والرسومات البيانية والتوضيحية؛ لما حققته الأجهزة الأمنية من مكاسب ضد قوى الشر والضلال، كذلك التعريف بمهام مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وأثره الفكري والتوعوي، الذي ساهم في تصحيح أفكار ومسارات العديد من أصحاب الشبهات والمزالق الفكرية، مع استعراض العديد من خلاصات الدراسات البحثية لمتخصصي علم النفس والتربية والاجتماع، في مسببات نشوء الفكر المتطرف، والبحث في علامات الانحراف والإرهاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "أمن الدولة" يعرّي الفكر التكفيري بـ"القصيم للكتاب"
سبق

كشف جناح "رئاسة أمن الدولة" في معرض القصيم للكتاب، عن الوجه الحقيقي لهذا الجهاز الأمني المهم، القائم على طرفي التوازن بين الاحتضان والتوعية والتثقيف، وتبيان أهمية حفظ الأمن، وتعزيز دور المواطن الصالح؛ باعتباره "رجل الأمن الأول"، وبين الردع والاستئصال لكل بذرة فاسدة في الفكر أو السلوك؛ بإظهار دور رجال الأمن في التصدي لأصحاب الفكر الضال والمنحرف والخبيث.

وجاء جناح رئاسة أمن الدولة كأحد أبرز الأجنحة المشاركة في معرض القصيم للكتاب، المقام بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة؛ لكونه جناحاً يشتمل على عدد من القطاعات الأمنية؛ كالمباحث العامة، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، والشؤون الفنية، وطيران الأمن، ومركز المعلومات الوطني، ويقوم على التعريف بأدوارها، ومهامها الوطنية والأمنية.

ويُعتبر جناح "أمن الدولة" من الأجنحة المقصودة بالزيارات اليومية من قِبَل زوار المعرض، ومن أبرز المزارات التي تستقطب مرتادي المعرض؛ لما يقدمه من خدمة تواصلية احترافية ومهنية مع الزوار، تقوم على الابتسامة وحسن الضيافة، والاستقبال بالقهوة العربية والعصائر والمشروبات الباردة، وبين المادة المعرفية والتوعوية، والعرض التقني والفيلمي المحترف، لمهام ومنجزات الأجهزة الأمنية.

وبحسب المشرف على الجناح؛ فإن الهدف من مشاركة رئاسة أمن الدولة في معرض الكتاب بالقصيم؛ هو تعزيز جسور وقنوات التواصل المباشر مع الجمهور؛ للتعريف بأدوار الأجهزة الأمنية، في تكريس النظام، والحفاظ على الأمن، وإبراز دور المواطن التكاملي مع تلك الأجهزة؛ لما فيه من خلق الأجواء والظروف المناسبة لمجتمعات مدنية متحضرة.

ويحتوي جناح أمن الدولة على عدد من الأركان والزوايا، التي تُعرّف بدور الأجهزة الأمنية في التصدي لموجة التطرف والإرهاب التي استهدفت المملكة خلال العقود الأخيرة، بالإضافة إلى عرض الأرقام والرسومات البيانية والتوضيحية؛ لما حققته الأجهزة الأمنية من مكاسب ضد قوى الشر والضلال، كذلك التعريف بمهام مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وأثره الفكري والتوعوي، الذي ساهم في تصحيح أفكار ومسارات العديد من أصحاب الشبهات والمزالق الفكرية، مع استعراض العديد من خلاصات الدراسات البحثية لمتخصصي علم النفس والتربية والاجتماع، في مسببات نشوء الفكر المتطرف، والبحث في علامات الانحراف والإرهاب.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
01:01 PM

شاهد.. "أمن الدولة" يعرّي الفكر التكفيري بـ"القصيم للكتاب"

سجل جناحه نسبةً كبيرة من الزوار.. "يد للردع وأخرى للاحتضان"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
0
1,508

كشف جناح "رئاسة أمن الدولة" في معرض القصيم للكتاب، عن الوجه الحقيقي لهذا الجهاز الأمني المهم، القائم على طرفي التوازن بين الاحتضان والتوعية والتثقيف، وتبيان أهمية حفظ الأمن، وتعزيز دور المواطن الصالح؛ باعتباره "رجل الأمن الأول"، وبين الردع والاستئصال لكل بذرة فاسدة في الفكر أو السلوك؛ بإظهار دور رجال الأمن في التصدي لأصحاب الفكر الضال والمنحرف والخبيث.

وجاء جناح رئاسة أمن الدولة كأحد أبرز الأجنحة المشاركة في معرض القصيم للكتاب، المقام بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة؛ لكونه جناحاً يشتمل على عدد من القطاعات الأمنية؛ كالمباحث العامة، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، والشؤون الفنية، وطيران الأمن، ومركز المعلومات الوطني، ويقوم على التعريف بأدوارها، ومهامها الوطنية والأمنية.

ويُعتبر جناح "أمن الدولة" من الأجنحة المقصودة بالزيارات اليومية من قِبَل زوار المعرض، ومن أبرز المزارات التي تستقطب مرتادي المعرض؛ لما يقدمه من خدمة تواصلية احترافية ومهنية مع الزوار، تقوم على الابتسامة وحسن الضيافة، والاستقبال بالقهوة العربية والعصائر والمشروبات الباردة، وبين المادة المعرفية والتوعوية، والعرض التقني والفيلمي المحترف، لمهام ومنجزات الأجهزة الأمنية.

وبحسب المشرف على الجناح؛ فإن الهدف من مشاركة رئاسة أمن الدولة في معرض الكتاب بالقصيم؛ هو تعزيز جسور وقنوات التواصل المباشر مع الجمهور؛ للتعريف بأدوار الأجهزة الأمنية، في تكريس النظام، والحفاظ على الأمن، وإبراز دور المواطن التكاملي مع تلك الأجهزة؛ لما فيه من خلق الأجواء والظروف المناسبة لمجتمعات مدنية متحضرة.

ويحتوي جناح أمن الدولة على عدد من الأركان والزوايا، التي تُعرّف بدور الأجهزة الأمنية في التصدي لموجة التطرف والإرهاب التي استهدفت المملكة خلال العقود الأخيرة، بالإضافة إلى عرض الأرقام والرسومات البيانية والتوضيحية؛ لما حققته الأجهزة الأمنية من مكاسب ضد قوى الشر والضلال، كذلك التعريف بمهام مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وأثره الفكري والتوعوي، الذي ساهم في تصحيح أفكار ومسارات العديد من أصحاب الشبهات والمزالق الفكرية، مع استعراض العديد من خلاصات الدراسات البحثية لمتخصصي علم النفس والتربية والاجتماع، في مسببات نشوء الفكر المتطرف، والبحث في علامات الانحراف والإرهاب.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,551
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,453
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,028
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,633

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة