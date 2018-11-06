أمير الشمالية: ولي العهد قائد الشباب يرسم بكل اقتدار صورة واعدة لمستقبل البلاد وفق الخطط التي رسمتها الدولة

رعى ورشة عمل حول دور الشباب في تحقيق رؤية 2030

رعى أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس مجلس شباب المنطقة، فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، ورشة العمل الثانية، بعنوان: "مستقبل مجالس الشباب ودورها في تحقيق رؤية 2030''، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بجامعة الحدود الشمالية.

وأكد الأمير فيصل بن خالد، في كلمة له بمستهل الورشة، أن تحقيق المستقبل المشرق والمزدهر لوطننا الغالي، كما خططت له القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وفقاً لرؤية المملكة 2030؛ يعتمد على سواعد وقدرات وعقول شباب الوطن للسير على خطى ثابتة نحو التطور والرقي.

ووصف سمو ولي العهد الأمين بقائد الشباب، الذي يرسم بكل اقتدار صورة واعدة لمستقبل بلادنا وفق الخطط التي رسمتها الدولة للمستقبل من خلال رؤية المملكة 2030 التي تعد خريطة طريق شاملة.

وشدد على الدعم اللا محدود الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- للشباب ومنحهم الثقة والفرصة لقيادة جيل متميز ومتعلم وواعٍ لتحقيق الرؤية النيرة على أرض الواقع، وأهمية حماية الشباب وتنمية عقولهم والأخذ بأيديهم إلى خير أمتهم وتطور مجتمعهم والحفاظ على وطنهم.

وناقشت الورشة بمشاركة مستشار الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية الدكتور عامر الحسيني، ومستشارة التخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي، الدكتورة تامرة يوسف مقبل الرماح، مستقبل مهام مجالس الشباب وهياكلها وثقافة أعضائها وأولويات مجالس الشباب المرحلية في ظلّ تطورات الرؤية، كما تضمّن اللقاء العديد من المداخلات الشبابية.

حضر الورشة مدير جامعة الحدود الشمالية، الدكتور سعيد بن عمر آل عمر.