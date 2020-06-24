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"الصحة" تعلن تسجيل 3123 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 167267

"الصحة" تعلن تسجيل 3123 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 167267

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020، تسجيل 3123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 167267 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2912 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 112797 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1387 حالة وفاة.

وكشف التقرير اليومي أن عدد الحالات النشطة بلغ 53083 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2129 حالة .

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"الصحة" تعلن تسجيل 3123 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 167267
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020، تسجيل 3123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 167267 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2912 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 112797 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1387 حالة وفاة.

وكشف التقرير اليومي أن عدد الحالات النشطة بلغ 53083 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2129 حالة .

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
03:35 PM
اخر تعديل
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
04:42 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 3123 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 167267

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
62,928

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020، تسجيل 3123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 167267 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2912 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 112797 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1387 حالة وفاة.

وكشف التقرير اليومي أن عدد الحالات النشطة بلغ 53083 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2129 حالة .

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