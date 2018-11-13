شاهد.. "اللهيبي" يدشن "تعليم الطائف يقرأ".. إبداع طالبات والروبوت حاضر

افتتح حديقة القراءة وشاهد الأركان التفاعلية في المبادرة وأطلق مسابقات الكتاب

أطلق المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، مبادرة "تعليم الطائف يقرأ"، في المتوسطة الخامسة عشرة للبنات، ودشن حديقة القراءة في المدرسة وعدداً من المسابقات، التي تُبرز الأعمال الإبداعية للطالبات؛ وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين.

واطلع "اللهيبي" على المعرض المصاحب لمبادرة "تعليم الطائف يقرأ"، تَضَمّن مجموعة من الأعمال الإبداعية للطالبات، في عدة أركان؛ منها ركن الرسم والتصوير التشكيلي، المشاركة بـ8 لوحات زيتية في المسابقة الوطنية، وترشحت لوحتان منها للدخول في الورش التنافسية.. وركن ريادة النشاط، احتوى على ملف الرائدة في سطور، واستعراض لأهم الإنجازات وملف لتقارير الأنشطة وصور التوثيق كاملة؛ منفذة من الطالبات.. وركن تصميم الأفلام القصيره، وأيضاً ركن الروبوت بالمدرسة، بالإضافة إلى ركن تحدي البرمجيات الذي تم إطلاقه من أوائل المدارس في ذلك.

كما دشن، حديقة القراءة، ذات الطابع الجمالي والهادئ، الذي يوفر جواً من القراءة في داخل المدرسة، مع وجود الكتب الملائمة للتعلم والثقافة للطالبات. وتجول بعد ذلك المدير العام في قاعة مصادر التعلم، وشاهَدَ عدداً من الأركان في التعلم الذاتي والسينما التعليمية والمونتاج الرقمي "سكولاثون" والتعلم النشط.

واطلع "اللهيبي" على مبادرة الطابعة ثلاثية الأبعاد، والمكتبة الرقمية، والمكتبة الإلكترونية بالباركود؛ مختتماً جولته حينها بإطلاق مجموعة من المسابقات في المدرسة، وهي في المونتاج الرقمي، وأكثر قارئة، وخاطرة من كتاب.

وأشاد مدير عام التعليم بالطائف بما شاهده خلال هذه المبادرة، والعمل المتقن الرائع من قائدة المدرسة ومنسوباتها، من معلمات وإداريات وطالبات؛ مضيفاً أن الأعمال الموجودة في الأركان شاهدة على الإبداع، مؤثرةً في العمل إيجاباً على المتعلمات في المدرسة، أعطت بيئة جاذبة وخصبة للتميز، وتَمَثّل ذلك من خلال وصول الطالبات إلى مرحلة التدريب؛ ويُعد ذلك مرحلة متقدمة في التعليم، تخرج لنا أجيال علم وعمل مستقبلاً؛ لخدمة هذه البلاد الطاهرة.