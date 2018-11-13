النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بمواطن ومقيم أُدينا في قضيتَيْ تستر وغش تجاري بالزلفي

شاهد.. "اللهيبي" يدشن "تعليم الطائف يقرأ".. إبداع طالبات والروبوت حاضر

افتتح حديقة القراءة وشاهد الأركان التفاعلية في المبادرة وأطلق مسابقات الكتاب

أطلق المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، مبادرة "تعليم الطائف يقرأ"، في المتوسطة الخامسة عشرة للبنات، ودشن حديقة القراءة في المدرسة وعدداً من المسابقات، التي تُبرز الأعمال الإبداعية للطالبات؛ وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين.

واطلع "اللهيبي" على المعرض المصاحب لمبادرة "تعليم الطائف يقرأ"، تَضَمّن مجموعة من الأعمال الإبداعية للطالبات، في عدة أركان؛ منها ركن الرسم والتصوير التشكيلي، المشاركة بـ8 لوحات زيتية في المسابقة الوطنية، وترشحت لوحتان منها للدخول في الورش التنافسية.. وركن ريادة النشاط، احتوى على ملف الرائدة في سطور، واستعراض لأهم الإنجازات وملف لتقارير الأنشطة وصور التوثيق كاملة؛ منفذة من الطالبات.. وركن تصميم الأفلام القصيره، وأيضاً ركن الروبوت بالمدرسة، بالإضافة إلى ركن تحدي البرمجيات الذي تم إطلاقه من أوائل المدارس في ذلك.

كما دشن، حديقة القراءة، ذات الطابع الجمالي والهادئ، الذي يوفر جواً من القراءة في داخل المدرسة، مع وجود الكتب الملائمة للتعلم والثقافة للطالبات. وتجول بعد ذلك المدير العام في قاعة مصادر التعلم، وشاهَدَ عدداً من الأركان في التعلم الذاتي والسينما التعليمية والمونتاج الرقمي "سكولاثون" والتعلم النشط.

واطلع "اللهيبي" على مبادرة الطابعة ثلاثية الأبعاد، والمكتبة الرقمية، والمكتبة الإلكترونية بالباركود؛ مختتماً جولته حينها بإطلاق مجموعة من المسابقات في المدرسة، وهي في المونتاج الرقمي، وأكثر قارئة، وخاطرة من كتاب.

وأشاد مدير عام التعليم بالطائف بما شاهده خلال هذه المبادرة، والعمل المتقن الرائع من قائدة المدرسة ومنسوباتها، من معلمات وإداريات وطالبات؛ مضيفاً أن الأعمال الموجودة في الأركان شاهدة على الإبداع، مؤثرةً في العمل إيجاباً على المتعلمات في المدرسة، أعطت بيئة جاذبة وخصبة للتميز، وتَمَثّل ذلك من خلال وصول الطالبات إلى مرحلة التدريب؛ ويُعد ذلك مرحلة متقدمة في التعليم، تخرج لنا أجيال علم وعمل مستقبلاً؛ لخدمة هذه البلاد الطاهرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "اللهيبي" يدشن "تعليم الطائف يقرأ".. إبداع طالبات والروبوت حاضر
سبق

أطلق المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، مبادرة "تعليم الطائف يقرأ"، في المتوسطة الخامسة عشرة للبنات، ودشن حديقة القراءة في المدرسة وعدداً من المسابقات، التي تُبرز الأعمال الإبداعية للطالبات؛ وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين.

واطلع "اللهيبي" على المعرض المصاحب لمبادرة "تعليم الطائف يقرأ"، تَضَمّن مجموعة من الأعمال الإبداعية للطالبات، في عدة أركان؛ منها ركن الرسم والتصوير التشكيلي، المشاركة بـ8 لوحات زيتية في المسابقة الوطنية، وترشحت لوحتان منها للدخول في الورش التنافسية.. وركن ريادة النشاط، احتوى على ملف الرائدة في سطور، واستعراض لأهم الإنجازات وملف لتقارير الأنشطة وصور التوثيق كاملة؛ منفذة من الطالبات.. وركن تصميم الأفلام القصيره، وأيضاً ركن الروبوت بالمدرسة، بالإضافة إلى ركن تحدي البرمجيات الذي تم إطلاقه من أوائل المدارس في ذلك.

كما دشن، حديقة القراءة، ذات الطابع الجمالي والهادئ، الذي يوفر جواً من القراءة في داخل المدرسة، مع وجود الكتب الملائمة للتعلم والثقافة للطالبات. وتجول بعد ذلك المدير العام في قاعة مصادر التعلم، وشاهَدَ عدداً من الأركان في التعلم الذاتي والسينما التعليمية والمونتاج الرقمي "سكولاثون" والتعلم النشط.

واطلع "اللهيبي" على مبادرة الطابعة ثلاثية الأبعاد، والمكتبة الرقمية، والمكتبة الإلكترونية بالباركود؛ مختتماً جولته حينها بإطلاق مجموعة من المسابقات في المدرسة، وهي في المونتاج الرقمي، وأكثر قارئة، وخاطرة من كتاب.

وأشاد مدير عام التعليم بالطائف بما شاهده خلال هذه المبادرة، والعمل المتقن الرائع من قائدة المدرسة ومنسوباتها، من معلمات وإداريات وطالبات؛ مضيفاً أن الأعمال الموجودة في الأركان شاهدة على الإبداع، مؤثرةً في العمل إيجاباً على المتعلمات في المدرسة، أعطت بيئة جاذبة وخصبة للتميز، وتَمَثّل ذلك من خلال وصول الطالبات إلى مرحلة التدريب؛ ويُعد ذلك مرحلة متقدمة في التعليم، تخرج لنا أجيال علم وعمل مستقبلاً؛ لخدمة هذه البلاد الطاهرة.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
11:25 AM

شاهد.. "اللهيبي" يدشن "تعليم الطائف يقرأ".. إبداع طالبات والروبوت حاضر

افتتح حديقة القراءة وشاهد الأركان التفاعلية في المبادرة وأطلق مسابقات الكتاب

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
699

أطلق المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، مبادرة "تعليم الطائف يقرأ"، في المتوسطة الخامسة عشرة للبنات، ودشن حديقة القراءة في المدرسة وعدداً من المسابقات، التي تُبرز الأعمال الإبداعية للطالبات؛ وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين.

واطلع "اللهيبي" على المعرض المصاحب لمبادرة "تعليم الطائف يقرأ"، تَضَمّن مجموعة من الأعمال الإبداعية للطالبات، في عدة أركان؛ منها ركن الرسم والتصوير التشكيلي، المشاركة بـ8 لوحات زيتية في المسابقة الوطنية، وترشحت لوحتان منها للدخول في الورش التنافسية.. وركن ريادة النشاط، احتوى على ملف الرائدة في سطور، واستعراض لأهم الإنجازات وملف لتقارير الأنشطة وصور التوثيق كاملة؛ منفذة من الطالبات.. وركن تصميم الأفلام القصيره، وأيضاً ركن الروبوت بالمدرسة، بالإضافة إلى ركن تحدي البرمجيات الذي تم إطلاقه من أوائل المدارس في ذلك.

كما دشن، حديقة القراءة، ذات الطابع الجمالي والهادئ، الذي يوفر جواً من القراءة في داخل المدرسة، مع وجود الكتب الملائمة للتعلم والثقافة للطالبات. وتجول بعد ذلك المدير العام في قاعة مصادر التعلم، وشاهَدَ عدداً من الأركان في التعلم الذاتي والسينما التعليمية والمونتاج الرقمي "سكولاثون" والتعلم النشط.

واطلع "اللهيبي" على مبادرة الطابعة ثلاثية الأبعاد، والمكتبة الرقمية، والمكتبة الإلكترونية بالباركود؛ مختتماً جولته حينها بإطلاق مجموعة من المسابقات في المدرسة، وهي في المونتاج الرقمي، وأكثر قارئة، وخاطرة من كتاب.

وأشاد مدير عام التعليم بالطائف بما شاهده خلال هذه المبادرة، والعمل المتقن الرائع من قائدة المدرسة ومنسوباتها، من معلمات وإداريات وطالبات؛ مضيفاً أن الأعمال الموجودة في الأركان شاهدة على الإبداع، مؤثرةً في العمل إيجاباً على المتعلمات في المدرسة، أعطت بيئة جاذبة وخصبة للتميز، وتَمَثّل ذلك من خلال وصول الطالبات إلى مرحلة التدريب؛ ويُعد ذلك مرحلة متقدمة في التعليم، تخرج لنا أجيال علم وعمل مستقبلاً؛ لخدمة هذه البلاد الطاهرة.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,476
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,755
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,270
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,349

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة