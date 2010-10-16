النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" تؤكّد أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

طالبت بضرورة الاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات

أكّدت "الصحة" أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها؛ كونها السبيل الوحيد -بإذن الله- لمواجهة المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق (توكلنا)؛ للحصول على لقاح كورونا.

وفي السياق نفسه، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (48) حالة مؤكّدة وتعافي (42) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (112) حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547845) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (536859) حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد تمّ تسجيل عدد (3) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8758) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تؤكّد أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا
سبق

أكّدت "الصحة" أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها؛ كونها السبيل الوحيد -بإذن الله- لمواجهة المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق (توكلنا)؛ للحصول على لقاح كورونا.

وفي السياق نفسه، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (48) حالة مؤكّدة وتعافي (42) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (112) حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547845) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (536859) حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد تمّ تسجيل عدد (3) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8758) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
03:53 PM
اخر تعديل
16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
08:35 AM

"الصحة" تؤكّد أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

طالبت بضرورة الاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
1,233

أكّدت "الصحة" أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها؛ كونها السبيل الوحيد -بإذن الله- لمواجهة المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق (توكلنا)؛ للحصول على لقاح كورونا.

وفي السياق نفسه، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (48) حالة مؤكّدة وتعافي (42) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (112) حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547845) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (536859) حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد تمّ تسجيل عدد (3) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8758) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,526
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,916
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,046
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,670

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة