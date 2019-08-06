الأمم المتحدة تكشف بالأرقام .. هذا هو حجم ثروة "داعش"

غوتيريش: قادر على توجيه الأموال لدعم "الأعمال الإرهابية"

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ عن أن تنظيم داعش الإرهابي يمتلك مبالغ تصل إلى 300 مليون دولار، بعد فقدان ما يسمّى "الخلافة" في العراق وسوريا، مع عدم وجود مطالب مالية للسيطرة على أراض والسكان.

وذكر غوتيريش؛ في تقريرٍ له قُدِّم إلى مجلس الأمن، أمس الإثنين، حول التهديد الذي يمثله التنظيم، أن انخفاض وتيرة الهجمات التي يشنّها التنظيم المسلح "قد يكون مؤقتاً".

ووفق "رويترز"، أضاف أنه يعتقد أن التنظيم قادر على توجيه هذه الأموال لدعم "أعمال إرهابية" داخل العراق وسوريا وفي الخارج باستخدام خدمات، مثل شركات غير رسمية لتحويل الأموال، كما يشجع التنظيم على زيادة الاكتفاء الذاتي المالي عبر شبكة من المؤيدين والجماعات التابعة له في أماكن أخرى بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.