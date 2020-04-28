بأيدٍ سعودية.. جامعة حائل تنتج نوعين من "الكمامات" عبر طابعات 3D

لمواجهة الطلب المتزايد واستخدامها بالمستشفيات وعند الخروج من المنزل

أنتجت جامعة حائل، من خلال مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية إحدى مبادرات "واحة الإبداع"، نوعين من الأقنعة الطبّية عبر طابعات ثلاثية الأبعاد (3d) ضمن خطة التحول الوطني 2020- للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وأنتج الكمامات عدد من منسوبي المركز من أعضاء هيئة التدريس السعوديين؛ لاستخدامها في المستشفيات وعند الخروج من المنزل؛ وذلك للطلب المتزايد عليها، حيث تم تصميم وإنتاج الأقنعة بناءً على المعايير الموصى بها طبياً لإجراءات السلامة الاحترازية.

يُذكر أن مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية قدم المبادرة تنفيذاً لتوجيهات مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم؛ لتتكامل الجهود بين مؤسسات وقطاعات الدولة لمواجهة هذه الجائحة.