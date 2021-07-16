رُزق أكرم محمد مقري، ضابط اتصال المشاركة المجتمعية ببلدية الموسم، بمولود اتفق وحرمه على تسميته "محمد" تيمنًا بوالده، جعله الله من مواليد السعادة، وأقر به أعين والدَيْه.
"محمد" يضيء منزل "مقري"
رُزق أكرم محمد مقري، ضابط اتصال المشاركة المجتمعية ببلدية الموسم، بمولود اتفق وحرمه على تسميته "محمد" تيمنًا بوالده، جعله الله من مواليد السعادة، وأقر به أعين والدَيْه.
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"محمد" يضيء منزل "مقري"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-16
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
11:34 PM
"محمد" يضيء منزل "مقري"
رُزق أكرم محمد مقري، ضابط اتصال المشاركة المجتمعية ببلدية الموسم، بمولود اتفق وحرمه على تسميته "محمد" تيمنًا بوالده، جعله الله من مواليد السعادة، وأقر به أعين والدَيْه.
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