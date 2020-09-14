"مواجهة جيشيْ مصر وتركيا في ليبيا".. رد مصري على مستشار "أردوغان"

"شكري": التواجد العسكري في 3 دول وتوتر "المتوسط" تنبئ بسياسات توسعية

رد وزير خارجية مصر سامح شكري، على ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وما قاله حول أن الجيش المصري "جيش أشقائنا" لن يقاتل الجيش التركي في ليبيا.

وقال "شكري"، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده، أمس الأحد، مع نظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان؛ وفقًا لما نقله التلفزيون المصري: "إننا نرصد الأفعال والحديث والتصريحات؛ ولكن إذا كان هذا الحديث غير متوافق مع السياسات فلا يصبح له أهمية".

وأضاف: "السياسات التي نراها من تواجد عسكري على الأراضي السورية أو العراقية أو الليبية، والتوتر القائم في شرق المتوسط؛ كلها تنبئ بسياسات توسعية مزعزعة للاستقرار في المنطقة؛ وبالتالي لا تقود إلى حوار وإلى بدء صفحة جديدة؛ وبالتالي ليس الأمر بما يصرح به ولكن بأفعال وسياسات تعزز من الاستقرار وتتسق مع قواعد العلاقات الدولية والشرعية الدولية، وهي التي تهمنا في هذه المرحلة".

ووفق "سي إن إن"؛ أكد مستشار "أردوغان"؛ وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أن الجيش المصري لن يقاتل نظيره التركي في ليبيا؛ مضيفًا: "الجيش المصري جيش عظيم، نحن نحترمه كثيرًا، لأنه جيش أشقائنا".

وأكد "أقطاي" أن بلاده لا تحتل ليبيا؛ بل تحاول إحلال السلام وتسليم البلاد لأهلها، وأعرَبَ عن أمل تركيا بأن "تتبع مصر هذا النهج"، وتابع قائلًا: "لو اتفقنا (مع المصريين) على هذا الأمر؛ فستكون كل مصالح المصريين مصونة؛ بينما يجب على المحتلين الذين يريدون احتلال ليبيا أن ينسحبوا منها"؛ وفقًا للأناضول.