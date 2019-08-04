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جدة ..افتتاح 69 مدرسة للطفولة المبكرة العام الدراسي المقبل

تستهدف تهيئة الأطفال من سن (4-6) سنوات للتعليم الابتدائي

تفتتح الإدارة العامة للتعليم بجدة مطلع العام الدراسي المقبل 69 مدرسة للطفولة المبكرة في كل من جدة ورابغ وخليص.

صرح مدير عام التعليم بجدة المكلف صديق خوجة بأن الإدارات المعنية تقوم حاليًا باستكمال كل متطلبات انطلاق المدارس من التجهيزات الإنشائية والفنية والسلامة بالمدارس المطبقة للطفولة المبكرة لتكون مهيأة بشكل كامل لاستقبال الطلاب مع بداية انطلاقة العام الدراسي القادم.

وقال "خوجة" إن الإدارة كانت قد بدأت حملتها التعريفية بالطفولة المبكرة ونفذت عددًا من الملتقيات التعريفية بها لتكوين صورة واضحة عن الطفولة المبكرة لدى قيادات المدارس المطبقة لها وفي المجتمع المحلي، وللإجابة عن جميع الأسئلة عن المرحلة وأهميتها.

وأشار "خوجة" إلى توفير مبانٍ مدرسية مجهزة ومستقلة خاصة برياض الأطفال مع تطوير برامج إعداد وتدريب وتأهيل العاملات في مرحلة رياض الأطفال.

يُشار إلى أن مدارس الطفولة المبكرة تهدف إلى تهيئة الأطفال من سن (4-6) سنوات للدخول في التعليم العام، واستيعابهم في مرحلة رياض الأطفال تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 إلى جانب تحديث البرامج والنشاطات المتخصصة بالطفولة المبكرة والعمل على توفير عناصر تعليمية متخصصة في رياض الأطفال لتلبية احتياجات القبول في هذه المرحلة مع تطوير برامج وأدوات قياس استعدادات الأطفال في سن ما قبل المدرسة.

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جدة ..افتتاح 69 مدرسة للطفولة المبكرة العام الدراسي المقبل
سبق

تفتتح الإدارة العامة للتعليم بجدة مطلع العام الدراسي المقبل 69 مدرسة للطفولة المبكرة في كل من جدة ورابغ وخليص.

صرح مدير عام التعليم بجدة المكلف صديق خوجة بأن الإدارات المعنية تقوم حاليًا باستكمال كل متطلبات انطلاق المدارس من التجهيزات الإنشائية والفنية والسلامة بالمدارس المطبقة للطفولة المبكرة لتكون مهيأة بشكل كامل لاستقبال الطلاب مع بداية انطلاقة العام الدراسي القادم.

وقال "خوجة" إن الإدارة كانت قد بدأت حملتها التعريفية بالطفولة المبكرة ونفذت عددًا من الملتقيات التعريفية بها لتكوين صورة واضحة عن الطفولة المبكرة لدى قيادات المدارس المطبقة لها وفي المجتمع المحلي، وللإجابة عن جميع الأسئلة عن المرحلة وأهميتها.

وأشار "خوجة" إلى توفير مبانٍ مدرسية مجهزة ومستقلة خاصة برياض الأطفال مع تطوير برامج إعداد وتدريب وتأهيل العاملات في مرحلة رياض الأطفال.

يُشار إلى أن مدارس الطفولة المبكرة تهدف إلى تهيئة الأطفال من سن (4-6) سنوات للدخول في التعليم العام، واستيعابهم في مرحلة رياض الأطفال تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 إلى جانب تحديث البرامج والنشاطات المتخصصة بالطفولة المبكرة والعمل على توفير عناصر تعليمية متخصصة في رياض الأطفال لتلبية احتياجات القبول في هذه المرحلة مع تطوير برامج وأدوات قياس استعدادات الأطفال في سن ما قبل المدرسة.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
11:07 PM

جدة ..افتتاح 69 مدرسة للطفولة المبكرة العام الدراسي المقبل

تستهدف تهيئة الأطفال من سن (4-6) سنوات للتعليم الابتدائي

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عبدالله الراجحي - جدة
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3,257

تفتتح الإدارة العامة للتعليم بجدة مطلع العام الدراسي المقبل 69 مدرسة للطفولة المبكرة في كل من جدة ورابغ وخليص.

صرح مدير عام التعليم بجدة المكلف صديق خوجة بأن الإدارات المعنية تقوم حاليًا باستكمال كل متطلبات انطلاق المدارس من التجهيزات الإنشائية والفنية والسلامة بالمدارس المطبقة للطفولة المبكرة لتكون مهيأة بشكل كامل لاستقبال الطلاب مع بداية انطلاقة العام الدراسي القادم.

وقال "خوجة" إن الإدارة كانت قد بدأت حملتها التعريفية بالطفولة المبكرة ونفذت عددًا من الملتقيات التعريفية بها لتكوين صورة واضحة عن الطفولة المبكرة لدى قيادات المدارس المطبقة لها وفي المجتمع المحلي، وللإجابة عن جميع الأسئلة عن المرحلة وأهميتها.

وأشار "خوجة" إلى توفير مبانٍ مدرسية مجهزة ومستقلة خاصة برياض الأطفال مع تطوير برامج إعداد وتدريب وتأهيل العاملات في مرحلة رياض الأطفال.

يُشار إلى أن مدارس الطفولة المبكرة تهدف إلى تهيئة الأطفال من سن (4-6) سنوات للدخول في التعليم العام، واستيعابهم في مرحلة رياض الأطفال تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 إلى جانب تحديث البرامج والنشاطات المتخصصة بالطفولة المبكرة والعمل على توفير عناصر تعليمية متخصصة في رياض الأطفال لتلبية احتياجات القبول في هذه المرحلة مع تطوير برامج وأدوات قياس استعدادات الأطفال في سن ما قبل المدرسة.

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