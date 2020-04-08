عزل 8 من الشرطة النيوزيلندية بعد أن بصق عليهم مصابون بـ"كورونا"

مسؤول أمني: سلوك مقلق والعقوبات قد تصل إلى السجن 14 عامًا

وُضِع 8 شرطيين نيوزيلندا في العزل الذاتي، بعد أن بصق عليهم أشخاص قالوا إنه ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، أو أن لديهم أعراضًا مرَضية.

وأفادت السلطات النيوزيلندية -وفق مفوض الشرطة أندرو كوستر خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء- بأن البصق يُعد خطرًا متصاعدًا على كل من عناصر الشرطة والمجتمع أثناء جائحة كورونا.

وأضاف "كوستر" أنه إذا بصق أو سعل شخص ما على شخص آخر ونقل إليه العدوى؛ فإنه ربما يواجه عقوبة السجن لمدة 14 عامًا.

وأوضح بحسب "البيان" الإماراتية، أن "سلوك أقلية صغيرة من الأشخاص في استهداف أفراد الشرطة أو أفراد الشعب عن طريق السعال أو البصق؛ أمرٌ مخيب للآمال ومقلق للغاية. إنه سلوك غير مقبول على الإطلاق".