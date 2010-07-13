قالت وزارة الخدمة المدنية إن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة. جاء ذلك ضمن ردها على أحد المغردين عبر حساب الوزارة الرسمي بـ"تويتر" الذي تساءل بدوره في وقت مبكر من صباح اليوم عن موعد الإجازة ونهاية الدوام كي يتسنّى له إجراء حجوزاته. يذكر أن حساب الوزارة ردّ على نفس السؤال أكثر من مرة خلال الساعات الماضية.

"المدنية" تعلن موعد إجازة العيد وترد على مغرّد سأل عن التاريح لينهي حجوزاته صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-13 قالت وزارة الخدمة المدنية إن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة.



جاء ذلك ضمن ردها على أحد المغردين عبر حساب الوزارة الرسمي بـ"تويتر" الذي تساءل بدوره في وقت مبكر من صباح اليوم عن موعد الإجازة ونهاية الدوام كي يتسنّى له إجراء حجوزاته.



يذكر أن حساب الوزارة ردّ على نفس السؤال أكثر من مرة خلال الساعات الماضية.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440 10:45 AM

اخر تعديل 13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440 06:54 PM

"المدنية" تعلن موعد إجازة العيد وترد على مغرّد سأل عن التاريح لينهي حجوزاته حسابها على "تويتر" تجاوب بالرد على نفس السؤال أكثر من مرة الساعات الماضية





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قالت وزارة الخدمة المدنية إن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة.



جاء ذلك ضمن ردها على أحد المغردين عبر حساب الوزارة الرسمي بـ"تويتر" الذي تساءل بدوره في وقت مبكر من صباح اليوم عن موعد الإجازة ونهاية الدوام كي يتسنّى له إجراء حجوزاته.



يذكر أن حساب الوزارة ردّ على نفس السؤال أكثر من مرة خلال الساعات الماضية.