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"المدنية" تعلن موعد إجازة العيد وترد على مغرّد سأل عن التاريح لينهي حجوزاته

حسابها على "تويتر" تجاوب بالرد على نفس السؤال أكثر من مرة الساعات الماضية

قالت وزارة الخدمة المدنية إن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة.

جاء ذلك ضمن ردها على أحد المغردين عبر حساب الوزارة الرسمي بـ"تويتر" الذي تساءل بدوره في وقت مبكر من صباح اليوم عن موعد الإجازة ونهاية الدوام كي يتسنّى له إجراء حجوزاته.

يذكر أن حساب الوزارة ردّ على نفس السؤال أكثر من مرة خلال الساعات الماضية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المدنية" تعلن موعد إجازة العيد وترد على مغرّد سأل عن التاريح لينهي حجوزاته
سبق

قالت وزارة الخدمة المدنية إن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة.

جاء ذلك ضمن ردها على أحد المغردين عبر حساب الوزارة الرسمي بـ"تويتر" الذي تساءل بدوره في وقت مبكر من صباح اليوم عن موعد الإجازة ونهاية الدوام كي يتسنّى له إجراء حجوزاته.

يذكر أن حساب الوزارة ردّ على نفس السؤال أكثر من مرة خلال الساعات الماضية.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
10:45 AM
اخر تعديل
13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
06:54 PM

"المدنية" تعلن موعد إجازة العيد وترد على مغرّد سأل عن التاريح لينهي حجوزاته

حسابها على "تويتر" تجاوب بالرد على نفس السؤال أكثر من مرة الساعات الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
30,509

قالت وزارة الخدمة المدنية إن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة.

جاء ذلك ضمن ردها على أحد المغردين عبر حساب الوزارة الرسمي بـ"تويتر" الذي تساءل بدوره في وقت مبكر من صباح اليوم عن موعد الإجازة ونهاية الدوام كي يتسنّى له إجراء حجوزاته.

يذكر أن حساب الوزارة ردّ على نفس السؤال أكثر من مرة خلال الساعات الماضية.

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