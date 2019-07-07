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الأميرة "نورة بنت سعد" تشتري نادي "سبوليتو كالتشيو" الإيطالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن قيام الأميرة نورة بنت سعد آل سعود بالاستثمار في المجال الرياضي الإيطالي بعدما قامت بشراء نادي سبوليتو كالتشيو.

والنادي الإيطالي ينشط في السيريا D ، دوري الدرجة الرابعة الإيطالي لكن الأميرة تطمح في جعل النادي من الأندية المميزة عالميًا .

وقالت الأميرة نورة في تصريحات للصحف الإيطالية إن كرة القدم تعد صاحبة النصيب الأكبر من المتابعة سعوديًا وإن عائلتها شغوفة بهذه اللعبة كما أن مدينة سبوليتو صاحبة شهرة كبيرة على المستوى العالمي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأميرة "نورة بنت سعد" تشتري نادي "سبوليتو كالتشيو" الإيطالي
سبق

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن قيام الأميرة نورة بنت سعد آل سعود بالاستثمار في المجال الرياضي الإيطالي بعدما قامت بشراء نادي سبوليتو كالتشيو.

والنادي الإيطالي ينشط في السيريا D ، دوري الدرجة الرابعة الإيطالي لكن الأميرة تطمح في جعل النادي من الأندية المميزة عالميًا .

وقالت الأميرة نورة في تصريحات للصحف الإيطالية إن كرة القدم تعد صاحبة النصيب الأكبر من المتابعة سعوديًا وإن عائلتها شغوفة بهذه اللعبة كما أن مدينة سبوليتو صاحبة شهرة كبيرة على المستوى العالمي.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
11:33 PM

الأميرة "نورة بنت سعد" تشتري نادي "سبوليتو كالتشيو" الإيطالي

A A A
محمد السيّد - الرياض
21
32,877

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن قيام الأميرة نورة بنت سعد آل سعود بالاستثمار في المجال الرياضي الإيطالي بعدما قامت بشراء نادي سبوليتو كالتشيو.

والنادي الإيطالي ينشط في السيريا D ، دوري الدرجة الرابعة الإيطالي لكن الأميرة تطمح في جعل النادي من الأندية المميزة عالميًا .

وقالت الأميرة نورة في تصريحات للصحف الإيطالية إن كرة القدم تعد صاحبة النصيب الأكبر من المتابعة سعوديًا وإن عائلتها شغوفة بهذه اللعبة كما أن مدينة سبوليتو صاحبة شهرة كبيرة على المستوى العالمي.

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