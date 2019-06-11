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من خلال جهاز يقيس درجة حرارة اللاعب ذاتياً.. النصر يفحص لاعبيه

كأول نادٍ في الشرق الأوسط يبدأ بتطبيق هذه التقنية

أعلن نادي النصر اليوم تركيب تقنية تقدم قياساً ذاتياً لحرارة اللاعب بالإضافة إلى الكشف الذاتي على الحالة الصحية بأعلى المواصفات الطبية، مشيراً في الوقت ذاته لاستمراره بتعقيم منشآت النادي.

وقال النادي في بيان صحافي: "استمرارًا لحرص مجلس إدارة نادي النصر على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية في مقر النادي وتجهيزه بشكل كامل وفق أعلى المواصفات في ظل جائحة كورونا Covid-19".

وأضاف: "فقد تم ظهر اليوم الخميس وبالتعاون مع شركة الرؤية العملاقة تركيب أجهزة ديرما لوق الألمانية والتي يعتبر نادي النصر أول نادٍ في الشرق الأوسط يبدأ بتطبيق هذه التقنية، حيث تقدم قياساً ذاتياً لحرارة اللاعب بالإضافة إلى الكشف (الذاتي) على الحالة الصحية بأعلى المواصفات الطبية وترتبط ارتباطاً مباشراً بالجهاز الطبي بالنادي.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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من خلال جهاز يقيس درجة حرارة اللاعب ذاتياً.. النصر يفحص لاعبيه
سبق

أعلن نادي النصر اليوم تركيب تقنية تقدم قياساً ذاتياً لحرارة اللاعب بالإضافة إلى الكشف الذاتي على الحالة الصحية بأعلى المواصفات الطبية، مشيراً في الوقت ذاته لاستمراره بتعقيم منشآت النادي.

وقال النادي في بيان صحافي: "استمرارًا لحرص مجلس إدارة نادي النصر على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية في مقر النادي وتجهيزه بشكل كامل وفق أعلى المواصفات في ظل جائحة كورونا Covid-19".

وأضاف: "فقد تم ظهر اليوم الخميس وبالتعاون مع شركة الرؤية العملاقة تركيب أجهزة ديرما لوق الألمانية والتي يعتبر نادي النصر أول نادٍ في الشرق الأوسط يبدأ بتطبيق هذه التقنية، حيث تقدم قياساً ذاتياً لحرارة اللاعب بالإضافة إلى الكشف (الذاتي) على الحالة الصحية بأعلى المواصفات الطبية وترتبط ارتباطاً مباشراً بالجهاز الطبي بالنادي.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
06:23 PM
اخر تعديل
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
10:47 PM

من خلال جهاز يقيس درجة حرارة اللاعب ذاتياً.. النصر يفحص لاعبيه

كأول نادٍ في الشرق الأوسط يبدأ بتطبيق هذه التقنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي النصر اليوم تركيب تقنية تقدم قياساً ذاتياً لحرارة اللاعب بالإضافة إلى الكشف الذاتي على الحالة الصحية بأعلى المواصفات الطبية، مشيراً في الوقت ذاته لاستمراره بتعقيم منشآت النادي.

وقال النادي في بيان صحافي: "استمرارًا لحرص مجلس إدارة نادي النصر على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية في مقر النادي وتجهيزه بشكل كامل وفق أعلى المواصفات في ظل جائحة كورونا Covid-19".

وأضاف: "فقد تم ظهر اليوم الخميس وبالتعاون مع شركة الرؤية العملاقة تركيب أجهزة ديرما لوق الألمانية والتي يعتبر نادي النصر أول نادٍ في الشرق الأوسط يبدأ بتطبيق هذه التقنية، حيث تقدم قياساً ذاتياً لحرارة اللاعب بالإضافة إلى الكشف (الذاتي) على الحالة الصحية بأعلى المواصفات الطبية وترتبط ارتباطاً مباشراً بالجهاز الطبي بالنادي.

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