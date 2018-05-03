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آل الشيخ: سنحاسب من تسبب لأنديتنا بهذه الديون .. ونرفع أسماءهم للجهات المعنية

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنه سيتم رفع أسماء من تسببوا في تراكم الديون على الأندية السعودية إلى الجهات المختصة.

وقال في مداخلة مع قناة ksa الرياضية:"سوف نقوم برفع جميع أسماء الذين تسببوا بتراكم هذه الديون للجهات المختصة".

وأضاف: جميع من تسبب بهذه الديون سيُحاسب وسوف نرفع أسماء الجميع للجهات المعنية.

وأشار آل الشيخ إلى أن الأمر الذي أدى لهذه الكارثة من الديون هم رؤساء الأندية الذين كانوا يبحثون عن " الشو" الإعلامي.

‏‏وكشف آل الشيخ أن رقم الديون في الهلال وصل الآن مع احتساب شهر إبريل إلى 133 مليون ريال.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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آل الشيخ: سنحاسب من تسبب لأنديتنا بهذه الديون .. ونرفع أسماءهم للجهات المعنية
سبق

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنه سيتم رفع أسماء من تسببوا في تراكم الديون على الأندية السعودية إلى الجهات المختصة.

وقال في مداخلة مع قناة ksa الرياضية:"سوف نقوم برفع جميع أسماء الذين تسببوا بتراكم هذه الديون للجهات المختصة".

وأضاف: جميع من تسبب بهذه الديون سيُحاسب وسوف نرفع أسماء الجميع للجهات المعنية.

وأشار آل الشيخ إلى أن الأمر الذي أدى لهذه الكارثة من الديون هم رؤساء الأندية الذين كانوا يبحثون عن " الشو" الإعلامي.

‏‏وكشف آل الشيخ أن رقم الديون في الهلال وصل الآن مع احتساب شهر إبريل إلى 133 مليون ريال.


03 مايو 2018 - 17 شعبان 1439
01:03 AM

آل الشيخ: سنحاسب من تسبب لأنديتنا بهذه الديون .. ونرفع أسماءهم للجهات المعنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنه سيتم رفع أسماء من تسببوا في تراكم الديون على الأندية السعودية إلى الجهات المختصة.

وقال في مداخلة مع قناة ksa الرياضية:"سوف نقوم برفع جميع أسماء الذين تسببوا بتراكم هذه الديون للجهات المختصة".

وأضاف: جميع من تسبب بهذه الديون سيُحاسب وسوف نرفع أسماء الجميع للجهات المعنية.

وأشار آل الشيخ إلى أن الأمر الذي أدى لهذه الكارثة من الديون هم رؤساء الأندية الذين كانوا يبحثون عن " الشو" الإعلامي.

‏‏وكشف آل الشيخ أن رقم الديون في الهلال وصل الآن مع احتساب شهر إبريل إلى 133 مليون ريال.


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