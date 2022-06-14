2401 إصابة جديدة بكورونا في 3 مدن سعودية.. اليوم

1735 حالة في الرياض و352 بجدة و314 بمكة

سجلت "الرياض، وجدة، ومكة" 2401 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم، والبالغ عددها 4233 حالة.

وسجلت الرياض 1735 حالة جديدة، بينما سجلت جدة 352 حالة، ومكة 314 حالة.