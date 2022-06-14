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"الصحة" تعلن تسجيل 4233 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 127541

2401 إصابة جديدة بكورونا في 3 مدن سعودية.. اليوم

1735 حالة في الرياض و352 بجدة و314 بمكة

سجلت "الرياض، وجدة، ومكة" 2401 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم، والبالغ عددها 4233 حالة.

وسجلت الرياض 1735 حالة جديدة، بينما سجلت جدة 352 حالة، ومكة 314 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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2401 إصابة جديدة بكورونا في 3 مدن سعودية.. اليوم
سبق

سجلت "الرياض، وجدة، ومكة" 2401 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم، والبالغ عددها 4233 حالة.

وسجلت الرياض 1735 حالة جديدة، بينما سجلت جدة 352 حالة، ومكة 314 حالة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
04:15 PM

2401 إصابة جديدة بكورونا في 3 مدن سعودية.. اليوم

1735 حالة في الرياض و352 بجدة و314 بمكة

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
2
4,347

سجلت "الرياض، وجدة، ومكة" 2401 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم، والبالغ عددها 4233 حالة.

وسجلت الرياض 1735 حالة جديدة، بينما سجلت جدة 352 حالة، ومكة 314 حالة.

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