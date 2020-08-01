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سجون جازان تعايد نزلاءها وتسمح لهم بمعايدة ذويهم هاتفيًا 6 ساعات

وسط إجراءات احترازية ووقائية تضمنت توزيع الهدايا والحلويات

عايدت سجون منطقة جازان نزلاء السجون بالمنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وسط أجراءات احترازية ووقائية، تضمنت توزيع الهدايا والحلويات على النزلاء، وتبادل التهاني والتبريكات.

وسمحت سجون جازان للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم والتواصل معهم ومعايدتهم هاتفياً من الساعة 6 صباحاً وحتى 12 مساءً.

وتأتي هذه الاحتفالية لتحقق أحد أهداف المديرية العامة للسجون بزرع البهجة في نفوس النزلاء، ومشاركتهم في كافة المناسبات المختلفة، حرصاً من المديرية على أهمية تعزيز الجوانب الاجتماعية للنزلاء ومشاركتهم فرحة العيد.

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سجون جازان تعايد نزلاءها وتسمح لهم بمعايدة ذويهم هاتفيًا 6 ساعات
سبق

عايدت سجون منطقة جازان نزلاء السجون بالمنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وسط أجراءات احترازية ووقائية، تضمنت توزيع الهدايا والحلويات على النزلاء، وتبادل التهاني والتبريكات.

وسمحت سجون جازان للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم والتواصل معهم ومعايدتهم هاتفياً من الساعة 6 صباحاً وحتى 12 مساءً.

وتأتي هذه الاحتفالية لتحقق أحد أهداف المديرية العامة للسجون بزرع البهجة في نفوس النزلاء، ومشاركتهم في كافة المناسبات المختلفة، حرصاً من المديرية على أهمية تعزيز الجوانب الاجتماعية للنزلاء ومشاركتهم فرحة العيد.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
02:00 PM

سجون جازان تعايد نزلاءها وتسمح لهم بمعايدة ذويهم هاتفيًا 6 ساعات

وسط إجراءات احترازية ووقائية تضمنت توزيع الهدايا والحلويات

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فهد كاملي - جازان
0
591

عايدت سجون منطقة جازان نزلاء السجون بالمنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وسط أجراءات احترازية ووقائية، تضمنت توزيع الهدايا والحلويات على النزلاء، وتبادل التهاني والتبريكات.

وسمحت سجون جازان للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم والتواصل معهم ومعايدتهم هاتفياً من الساعة 6 صباحاً وحتى 12 مساءً.

وتأتي هذه الاحتفالية لتحقق أحد أهداف المديرية العامة للسجون بزرع البهجة في نفوس النزلاء، ومشاركتهم في كافة المناسبات المختلفة، حرصاً من المديرية على أهمية تعزيز الجوانب الاجتماعية للنزلاء ومشاركتهم فرحة العيد.

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