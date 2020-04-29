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3.4 مليارات دولار مساعدات طارئة لنيجيريا للاستجابة لجائحة كورونا

من صندوق النقد الدولي

وافق صندوق النقد الدولي اليوم على مساعدات مالية طارئة بقيمة 3.4 مليارات دولار لنيجيريا؛ لدعم الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد أنه يبقى على تواصل وثيق مع السلطات النيجيرية لتقديم المشورة لصانعي السياسة، ولتقديم مزيد من الدعم عند الحاجة.

فيروس كورونا الجديد صندوق النقد الدولي

الرئيسية/ أخبار العالم

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3.4 مليارات دولار مساعدات طارئة لنيجيريا للاستجابة لجائحة كورونا
سبق

وافق صندوق النقد الدولي اليوم على مساعدات مالية طارئة بقيمة 3.4 مليارات دولار لنيجيريا؛ لدعم الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد أنه يبقى على تواصل وثيق مع السلطات النيجيرية لتقديم المشورة لصانعي السياسة، ولتقديم مزيد من الدعم عند الحاجة.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
10:23 AM

3.4 مليارات دولار مساعدات طارئة لنيجيريا للاستجابة لجائحة كورونا

من صندوق النقد الدولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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وافق صندوق النقد الدولي اليوم على مساعدات مالية طارئة بقيمة 3.4 مليارات دولار لنيجيريا؛ لدعم الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد أنه يبقى على تواصل وثيق مع السلطات النيجيرية لتقديم المشورة لصانعي السياسة، ولتقديم مزيد من الدعم عند الحاجة.

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