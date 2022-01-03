أمانة الطائف تنفذ برنامجًا لصيانة مضخات الأنفاق والكباري

للتأكد من جاهزيتها لموسم الأمطار وضمان كفاءة الأداء

نفّذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة الطائف برنامجاً لفحص وصيانة شبكات المضخات بالأنفاق والكباري؛ للتأكد من جاهزيتها لموسم الأمطار وضمان كفاءة الأداء.

‏يأتي البرنامج ضمن برامج الصيانة الشاملة لشبكات التصريف والمضخات وعبارات تصريف مياه الأمطار والسيول الصندوقية والمفتوحة.

وعملت الفرق الميدانية على اختبار الأداء وفحص شبكة التمديدات وخراطيم الشفط والأجزاء الميكانيكية والكهربائية، واستبدال الأجزاء التالفة لكل المضخات بالأنفاق.

وأوضحت أمانة الطائف أنها رفعت جاهزيتها استعدادًا لموسم الأمطار، ووضعت خطة استباقية وفق توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهذا الخصوص، وتم نشر الفرق الميدانية بالمواقع غير المخدومة بشبكة التصريف؛ لضمان سلامة الأهالي، وسلاسة الحركة المرورية، والتخلص الفوري من التجمعات المائية.

وبيّنت الأمانة أن أكثر من 1500 عامل ومعدة ما بين شيول وصهاريج شفط ومضخات ومعدات ثقيلة، تم تخصيصها للتدخل السريع، ومعالجة الحالات الطارئة والمتعلقة بالحالة المطرية.

وكان أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي وجّه بدعم التعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومضاعفة الجهد الميداني، والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة والملاحظات بما ييسر على الأهالي.