ناشد ذوو الشاب المفقود "عبدالله حماد السبيعي"، مساعدتهم في البحث والعثور على شقيقهم، بعد تغيبه وانقطاع الاتصال به منذ أسبوع في ظروف غامضة. وقالو ذووه: "أخونا عبدالله حماد بن مقين السبيعي، خرج منذ أسبوع من منزلنا بمحافظة الخرمة متوجهًا إلى محافظة بيشة، وبعد فقد الاتصال معه قمنا بإبلاغ الجهات المختصة". وذكروا أن مكالمته الأخيرة معهم منذ أسبوع، تم بواسطتها تحديد موقع برج الاتصال الذي استخدم للشبكة، وكانت في ضواحي محافظة بيشة. وناشدوا أهل الخير مساعدتهم بالبحث عنه، أو تزويدهم بأي معلومات تقود للتوصل إليه.

في ظروف غامضة.. اختفاء الشاب "السبيعي" ببيشة وذووه يناشدون البحث عنه محمد الزامل سبق 2019-11-19 ناشد ذوو الشاب المفقود "عبدالله حماد السبيعي"، مساعدتهم في البحث والعثور على شقيقهم، بعد تغيبه وانقطاع الاتصال به منذ أسبوع في ظروف غامضة.

وقالو ذووه: "أخونا عبدالله حماد بن مقين السبيعي، خرج منذ أسبوع من منزلنا بمحافظة الخرمة متوجهًا إلى محافظة بيشة، وبعد فقد الاتصال معه قمنا بإبلاغ الجهات المختصة".

وذكروا أن مكالمته الأخيرة معهم منذ أسبوع، تم بواسطتها تحديد موقع برج الاتصال الذي استخدم للشبكة، وكانت في ضواحي محافظة بيشة.

وناشدوا أهل الخير مساعدتهم بالبحث عنه، أو تزويدهم بأي معلومات تقود للتوصل إليه.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441 01:09 PM

في ظروف غامضة.. اختفاء الشاب "السبيعي" ببيشة وذووه يناشدون البحث عنه خرج منذ أسبوع ومكالمته الأخيرة جرى تحديد موقع برج الاتصال فيها بالضواحي





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ناشد ذوو الشاب المفقود "عبدالله حماد السبيعي"، مساعدتهم في البحث والعثور على شقيقهم، بعد تغيبه وانقطاع الاتصال به منذ أسبوع في ظروف غامضة.

وقالو ذووه: "أخونا عبدالله حماد بن مقين السبيعي، خرج منذ أسبوع من منزلنا بمحافظة الخرمة متوجهًا إلى محافظة بيشة، وبعد فقد الاتصال معه قمنا بإبلاغ الجهات المختصة".

وذكروا أن مكالمته الأخيرة معهم منذ أسبوع، تم بواسطتها تحديد موقع برج الاتصال الذي استخدم للشبكة، وكانت في ضواحي محافظة بيشة.

وناشدوا أهل الخير مساعدتهم بالبحث عنه، أو تزويدهم بأي معلومات تقود للتوصل إليه.