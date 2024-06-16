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"السرحاني" متحدثًا رسميًّا لأمانة منطقة تبوك

أصدر أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق اليوم، قرارًا بتكليف مراد السرحاني متحدثًا رسميًّا لأمانة المنطقة، إضافة إلى عمله مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز مبدأ الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات البلدية، التي تقدّمها الأمانة لخدمة المواطنين بالمنطقة والمقيمين فيها، والاهتمام بتطوير كافة مرافقها.

وعبّر "السرحاني" عن بالغ شكره وامتنانه لأمين منطقة تبوك على هذه الثقة الكريمة وتعيينه بالعمل متحدثًا رسميًّا للأمانة؛ سائلًا المولى عز وجل أن يعينه على تحقيق ما يكون فيه خدمة للمستفيدين من الخدمات البلدية في كافة محافظات ومراكز منطقة تبوك.

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"السرحاني" متحدثًا رسميًّا لأمانة منطقة تبوك
سبق

أصدر أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق اليوم، قرارًا بتكليف مراد السرحاني متحدثًا رسميًّا لأمانة المنطقة، إضافة إلى عمله مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز مبدأ الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات البلدية، التي تقدّمها الأمانة لخدمة المواطنين بالمنطقة والمقيمين فيها، والاهتمام بتطوير كافة مرافقها.

وعبّر "السرحاني" عن بالغ شكره وامتنانه لأمين منطقة تبوك على هذه الثقة الكريمة وتعيينه بالعمل متحدثًا رسميًّا للأمانة؛ سائلًا المولى عز وجل أن يعينه على تحقيق ما يكون فيه خدمة للمستفيدين من الخدمات البلدية في كافة محافظات ومراكز منطقة تبوك.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
01:25 PM

"السرحاني" متحدثًا رسميًّا لأمانة منطقة تبوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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أصدر أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق اليوم، قرارًا بتكليف مراد السرحاني متحدثًا رسميًّا لأمانة المنطقة، إضافة إلى عمله مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز مبدأ الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات البلدية، التي تقدّمها الأمانة لخدمة المواطنين بالمنطقة والمقيمين فيها، والاهتمام بتطوير كافة مرافقها.

وعبّر "السرحاني" عن بالغ شكره وامتنانه لأمين منطقة تبوك على هذه الثقة الكريمة وتعيينه بالعمل متحدثًا رسميًّا للأمانة؛ سائلًا المولى عز وجل أن يعينه على تحقيق ما يكون فيه خدمة للمستفيدين من الخدمات البلدية في كافة محافظات ومراكز منطقة تبوك.

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