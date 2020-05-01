النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 24097

الكويت تسجل 353 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 4377 حالة

ارتفاع عدد ضحايا الفيروس لـ 30 وفاة

سجّلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4377 حالة.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند؛ في المؤتمر الصحفي اليومي، بارتفاع عدد الوفيات بعد تسجيل أربع حالات، ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 30 حالة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت تسجل 353 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 4377 حالة
سبق

سجّلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4377 حالة.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند؛ في المؤتمر الصحفي اليومي، بارتفاع عدد الوفيات بعد تسجيل أربع حالات، ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 30 حالة.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
04:17 PM

الكويت تسجل 353 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 4377 حالة

ارتفاع عدد ضحايا الفيروس لـ 30 وفاة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,180

سجّلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4377 حالة.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند؛ في المؤتمر الصحفي اليومي، بارتفاع عدد الوفيات بعد تسجيل أربع حالات، ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 30 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,757
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,475
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,849
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,840

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة