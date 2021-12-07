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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11108.20 نقاط

بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال لـ208 ملايين سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 87.13 نقطة ليقفل عند مستوى 11108.20 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 208 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 181 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 18 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: وفرة، ومتطورة، وباتك، وصدر، وحلواني إخواني؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: بترو رابغ، وبوبا العربية، وبن داود، والرياض، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.08%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، والإنماء، والتصنيع، وكيان السعودية؛ الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وبترو رابغ، وشركة الاتصالات السعودية، سابك، والتطويرية الغذائية؛ الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 262.58 نقطة ليقفل عند مستوى 23450.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 530 ألف سهم تقاسمتها 1910 صفقات.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11108.20 نقاط
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 87.13 نقطة ليقفل عند مستوى 11108.20 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 208 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 181 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 18 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: وفرة، ومتطورة، وباتك، وصدر، وحلواني إخواني؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: بترو رابغ، وبوبا العربية، وبن داود، والرياض، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.08%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، والإنماء، والتصنيع، وكيان السعودية؛ الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وبترو رابغ، وشركة الاتصالات السعودية، سابك، والتطويرية الغذائية؛ الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 262.58 نقطة ليقفل عند مستوى 23450.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 530 ألف سهم تقاسمتها 1910 صفقات.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
04:34 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11108.20 نقاط

بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال لـ208 ملايين سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 87.13 نقطة ليقفل عند مستوى 11108.20 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 208 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 181 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 18 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: وفرة، ومتطورة، وباتك، وصدر، وحلواني إخواني؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: بترو رابغ، وبوبا العربية، وبن داود، والرياض، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.08%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، والإنماء، والتصنيع، وكيان السعودية؛ الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وبترو رابغ، وشركة الاتصالات السعودية، سابك، والتطويرية الغذائية؛ الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 262.58 نقطة ليقفل عند مستوى 23450.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 530 ألف سهم تقاسمتها 1910 صفقات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,296
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,587
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,343
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,358

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