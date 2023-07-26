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الاتحاد الإيطالي يؤكد: السوبر سيقام في السعودية.. مستمرون في عقدنا

سيجمع يوفنتوس بنظيره لاتسيو

أكد المدير التنفيذي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم لويجي دي سيرفو أن السوبر الإيطالي بين يوفنتوس بطل الكالتشيو ولاتسيو بطل الكأس سيقام في السعودية كما العام الماضي حين فاز اليوفي على الميلان. وقال دي سيرفو في حديث لوسائل إعلام إيطالية: لدينا عقد مع الاتحاد السعودي لمدة 3 سنوات وقد مرت مباراة في جدة ويتبقى اثنتان.

وأضاف: سنحترم العقد الموقع مع الاتحاد السعودي ولن نتراجع عن هذا الشيء إلا بطلب موثق من أحد الفريقين طرفي اللقاء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الاتحاد الإيطالي يؤكد: السوبر سيقام في السعودية.. مستمرون في عقدنا
سبق

أكد المدير التنفيذي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم لويجي دي سيرفو أن السوبر الإيطالي بين يوفنتوس بطل الكالتشيو ولاتسيو بطل الكأس سيقام في السعودية كما العام الماضي حين فاز اليوفي على الميلان. وقال دي سيرفو في حديث لوسائل إعلام إيطالية: لدينا عقد مع الاتحاد السعودي لمدة 3 سنوات وقد مرت مباراة في جدة ويتبقى اثنتان.

وأضاف: سنحترم العقد الموقع مع الاتحاد السعودي ولن نتراجع عن هذا الشيء إلا بطلب موثق من أحد الفريقين طرفي اللقاء.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
09:43 PM

الاتحاد الإيطالي يؤكد: السوبر سيقام في السعودية.. مستمرون في عقدنا

سيجمع يوفنتوس بنظيره لاتسيو

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محمد البقمي - الرياض
3
4,142

أكد المدير التنفيذي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم لويجي دي سيرفو أن السوبر الإيطالي بين يوفنتوس بطل الكالتشيو ولاتسيو بطل الكأس سيقام في السعودية كما العام الماضي حين فاز اليوفي على الميلان. وقال دي سيرفو في حديث لوسائل إعلام إيطالية: لدينا عقد مع الاتحاد السعودي لمدة 3 سنوات وقد مرت مباراة في جدة ويتبقى اثنتان.

وأضاف: سنحترم العقد الموقع مع الاتحاد السعودي ولن نتراجع عن هذا الشيء إلا بطلب موثق من أحد الفريقين طرفي اللقاء.

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