دعوة للتسجيل.."مرور القنفذة" يطلق مبادرة "المرور وبيان اللغة"

ضمن مشروع إمارة مكة "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟" الذي أطلقه "الفيصل"

ضمن مشروع إمارة منطقة مكة المكرمة "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟"، الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قامت شعبة مرور محافظة القنفذة بإطلاق مبادرة "المرور وبيان اللغة" لتتناغم أفكار أجهزة الدولة بالعمل سوياً في هذا المشروع.

وأعلنت شعبة مرور محافظة القنفذة حملة للواء البيان اللغوي للمستفيدين من خدماته، والتي تهدف من خلالها إلى توضيح أهمية اللغة العربية وما تحظى به من بيان وقدرة على إيصال تعليمات الأنظمة المرورية، ومحاولة رسم إطار عام لاستراتيجية انتشار استخدام اللغة العربية كوسيلة ناجحة للتواصل بين أفراد المجتمع، وكذلك استخدام مصطلحات باللغة العربية لوضع برنامج واضح لتحسين وتطوير السلامة المرورية.

من جانبه أكد مدير شعبة مرور محافظة القنفذة المقدم إبراهيم عثمان العمري لـ"سبق"، أن الفئة المستهدفة من هذه المبادرة هم جميع المتقدمين للحصول على رخص القيادة بمدرسة تعليم قيادة السيارات بمحافظة القنفذة، مشيراً إلى أن هناك برنامجًا متكاملًا يهدف إلى توضيح أهمية اللغة العربية واستخدامها كوسيلة ناجحة للتواصل بين أفراد المجتمع، وكذلك تطبيق السلامة المرورية من خلال استخدام مصطلحات اللغة العربية.

ووجه "العمري" دعوة لاستغلال فترة المبادرة في التعرف بشكل دقيق على أنظمة المرور باستخدام بيان اللغة العربية ومن خلال نخبة من المحاضرين المتعاونين بفرع الكلية الجامعية بمحافظة القنفدة والمعلمين المتميزين بإدارة تعليم محافظة القنفذة، وأيضًا نخبة من منسوبي شعبة مرور محافظة القنفذة، مهيباً بالجميع بالمبادرة بالتسجيل، لافتاً إلى أن برنامج المبادرة ينتهي يوم الخميس بتاريخ ٢٦/ ٦/١٤٤١ھ.