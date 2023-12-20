النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دعوة للتسجيل.."مرور القنفذة" يطلق مبادرة "المرور وبيان اللغة"

ضمن مشروع إمارة مكة "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟" الذي أطلقه "الفيصل"

ضمن مشروع إمارة منطقة مكة المكرمة "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟"، الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قامت شعبة مرور محافظة القنفذة بإطلاق مبادرة "المرور وبيان اللغة" لتتناغم أفكار أجهزة الدولة بالعمل سوياً في هذا المشروع.

وأعلنت شعبة مرور محافظة القنفذة حملة للواء البيان اللغوي للمستفيدين من خدماته، والتي تهدف من خلالها إلى توضيح أهمية اللغة العربية وما تحظى به من بيان وقدرة على إيصال تعليمات الأنظمة المرورية، ومحاولة رسم إطار عام لاستراتيجية انتشار استخدام اللغة العربية كوسيلة ناجحة للتواصل بين أفراد المجتمع، وكذلك استخدام مصطلحات باللغة العربية لوضع برنامج واضح لتحسين وتطوير السلامة المرورية.

من جانبه أكد مدير شعبة مرور محافظة القنفذة المقدم إبراهيم عثمان العمري لـ"سبق"، أن الفئة المستهدفة من هذه المبادرة هم جميع المتقدمين للحصول على رخص القيادة بمدرسة تعليم قيادة السيارات بمحافظة القنفذة، مشيراً إلى أن هناك برنامجًا متكاملًا يهدف إلى توضيح أهمية اللغة العربية واستخدامها كوسيلة ناجحة للتواصل بين أفراد المجتمع، وكذلك تطبيق السلامة المرورية من خلال استخدام مصطلحات اللغة العربية.

ووجه "العمري" دعوة لاستغلال فترة المبادرة في التعرف بشكل دقيق على أنظمة المرور باستخدام بيان اللغة العربية ومن خلال نخبة من المحاضرين المتعاونين بفرع الكلية الجامعية بمحافظة القنفدة والمعلمين المتميزين بإدارة تعليم محافظة القنفذة، وأيضًا نخبة من منسوبي شعبة مرور محافظة القنفذة، مهيباً بالجميع بالمبادرة بالتسجيل، لافتاً إلى أن برنامج المبادرة ينتهي يوم الخميس بتاريخ ٢٦/ ٦/١٤٤١ھ.

مرور القنفذة الأمير خالد الفيصل المرور وبيان اللغة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
دعوة للتسجيل.."مرور القنفذة" يطلق مبادرة "المرور وبيان اللغة"
سبق

ضمن مشروع إمارة منطقة مكة المكرمة "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟"، الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قامت شعبة مرور محافظة القنفذة بإطلاق مبادرة "المرور وبيان اللغة" لتتناغم أفكار أجهزة الدولة بالعمل سوياً في هذا المشروع.

وأعلنت شعبة مرور محافظة القنفذة حملة للواء البيان اللغوي للمستفيدين من خدماته، والتي تهدف من خلالها إلى توضيح أهمية اللغة العربية وما تحظى به من بيان وقدرة على إيصال تعليمات الأنظمة المرورية، ومحاولة رسم إطار عام لاستراتيجية انتشار استخدام اللغة العربية كوسيلة ناجحة للتواصل بين أفراد المجتمع، وكذلك استخدام مصطلحات باللغة العربية لوضع برنامج واضح لتحسين وتطوير السلامة المرورية.

من جانبه أكد مدير شعبة مرور محافظة القنفذة المقدم إبراهيم عثمان العمري لـ"سبق"، أن الفئة المستهدفة من هذه المبادرة هم جميع المتقدمين للحصول على رخص القيادة بمدرسة تعليم قيادة السيارات بمحافظة القنفذة، مشيراً إلى أن هناك برنامجًا متكاملًا يهدف إلى توضيح أهمية اللغة العربية واستخدامها كوسيلة ناجحة للتواصل بين أفراد المجتمع، وكذلك تطبيق السلامة المرورية من خلال استخدام مصطلحات اللغة العربية.

ووجه "العمري" دعوة لاستغلال فترة المبادرة في التعرف بشكل دقيق على أنظمة المرور باستخدام بيان اللغة العربية ومن خلال نخبة من المحاضرين المتعاونين بفرع الكلية الجامعية بمحافظة القنفدة والمعلمين المتميزين بإدارة تعليم محافظة القنفذة، وأيضًا نخبة من منسوبي شعبة مرور محافظة القنفذة، مهيباً بالجميع بالمبادرة بالتسجيل، لافتاً إلى أن برنامج المبادرة ينتهي يوم الخميس بتاريخ ٢٦/ ٦/١٤٤١ھ.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
02:55 PM

دعوة للتسجيل.."مرور القنفذة" يطلق مبادرة "المرور وبيان اللغة"

ضمن مشروع إمارة مكة "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟" الذي أطلقه "الفيصل"

A A A
علي السحاري - القنفذة
8
1,023

ضمن مشروع إمارة منطقة مكة المكرمة "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟"، الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قامت شعبة مرور محافظة القنفذة بإطلاق مبادرة "المرور وبيان اللغة" لتتناغم أفكار أجهزة الدولة بالعمل سوياً في هذا المشروع.

وأعلنت شعبة مرور محافظة القنفذة حملة للواء البيان اللغوي للمستفيدين من خدماته، والتي تهدف من خلالها إلى توضيح أهمية اللغة العربية وما تحظى به من بيان وقدرة على إيصال تعليمات الأنظمة المرورية، ومحاولة رسم إطار عام لاستراتيجية انتشار استخدام اللغة العربية كوسيلة ناجحة للتواصل بين أفراد المجتمع، وكذلك استخدام مصطلحات باللغة العربية لوضع برنامج واضح لتحسين وتطوير السلامة المرورية.

من جانبه أكد مدير شعبة مرور محافظة القنفذة المقدم إبراهيم عثمان العمري لـ"سبق"، أن الفئة المستهدفة من هذه المبادرة هم جميع المتقدمين للحصول على رخص القيادة بمدرسة تعليم قيادة السيارات بمحافظة القنفذة، مشيراً إلى أن هناك برنامجًا متكاملًا يهدف إلى توضيح أهمية اللغة العربية واستخدامها كوسيلة ناجحة للتواصل بين أفراد المجتمع، وكذلك تطبيق السلامة المرورية من خلال استخدام مصطلحات اللغة العربية.

ووجه "العمري" دعوة لاستغلال فترة المبادرة في التعرف بشكل دقيق على أنظمة المرور باستخدام بيان اللغة العربية ومن خلال نخبة من المحاضرين المتعاونين بفرع الكلية الجامعية بمحافظة القنفدة والمعلمين المتميزين بإدارة تعليم محافظة القنفذة، وأيضًا نخبة من منسوبي شعبة مرور محافظة القنفذة، مهيباً بالجميع بالمبادرة بالتسجيل، لافتاً إلى أن برنامج المبادرة ينتهي يوم الخميس بتاريخ ٢٦/ ٦/١٤٤١ھ.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,512
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,353
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,736
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,179

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة