تجاوباً مع "سبق".. روضة بمكة تفرش أرضيتها بالنجيل الصناعي

عقب مناشدة الآباء بمعالجة منطقة الألعاب لتفادي السقوط بفناء المدرسة

تجاوبت إدارة الروضة العشرين بمخطط 7 بالشرائع مع مناشدة أولياء أمور الطلاب والطالبات، والتي نقلتها "سبق" بعنوان "أرضية خرسانية تُهدد طلاب الروضة العشرين بشرائع مكة".

وبحسب ما ذكره أولياء أمور فإن قيادة الروضة تولت إصلاح ووضع فرش من نوع النجيلة الزراعية الصناعية كحماية لطلاب وطالبات الروضة في حال سقوط أحدهم لا قدر الله، ولفت الأعمدة الحديدية بالفرش؛ تجنباً للإصابة.

وكانت "سبق" تناولت في تقريرها بالصور خطورة السقوط في فناء المدرسة والذي يحوي ألعاباً تخص الأطفال، وتساعدهم في النمو الحركي والجسدي، وارتفاعها العالي مع وجود أرضية من الخرسان الصلب.