"تقني الرياض" تنظِّم ورشة عمل حول دور التدريب المهني لتطوير تقنيات مواجهة انتشار كورونا

تضمنت عرض 6 مشاريع ومشاركات علمية عن استخدام وتطوير تقنيات التصدي لها

تحت رعاية نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة، الدكتور عبدالله آل مرزوق، نظَّمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض ورشة عمل تحت عنوان "دور التدريب التقني والمهني للمساعدة في تطوير تقنيات لمواجهة فيروس كورونا والإجراءات الوقائية لما بعد رفع الحظر التدريجي"، وافتُتحت اليوم الاثنين عن طريق أحد برامج الاتصال المرئي.

وأوضح عبدالرحمن المقبل، المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، أن هذه الورشة تأتي انعكاسًا للجهود التي وفرتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمواجهة هذه الجائحة؛ إذ تضمنت عرض ستة مشاريع ومشاركات علمية، اشتملت على العديد من المواضيع المتعلقة باستخدام وتطوير التقنيات الحديثة لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريب والأكاديميين المتخصصين في مجالات علمية وتقنية عدة، بحضور متميز من الزملاء والزميلات على مستوى منطقة الرياض.

وقدم لهم وافر الشكر والتقدير على هذه المشاركة التي كان لها الأثر الإيجابي في التفاعل بين المشاركين، وتهدف من خلالها إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض إلى المشاركة بتطوير تقنيات حديثة للوقاية والاحتراز من انتشار فيروس كورونا وفق أحدث المعايير التقنية والمهنية. ‫