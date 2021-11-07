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أمين جامعة الدول العربية يستنكر محاولة استهداف رئيس الوزراء العراقي

أكد مواصلة دعم العراق وشعبه والوقوف معه لعبور هذه المرحلة الدقيقة

استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، محاولة استهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، معربًا عن ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية على حماية مؤسسات الدولة العراقية والتصدي لأية محاولة تستهدف زعزعة استقرارها وأمنها.

وقال أبو الغيط في بيان له اليوم: إن الوضع المضطرب الذي يشهده العراق خلال الفترة الأخيرة، والذي تصاعدت حدته بهذه المحاولة المشينة لاغتيال الكاظمي؛ إنما يؤكد مجددًا ضرورة تعامل الدولة العراقية بشكل حاسم مع السلاح المنفلت والمجموعات الخارجة عن القانون.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، مواصلة الجامعة دعمها للعراق وشعبه، ووقوفها معه لعبور هذه المرحلة الدقيقة بسلام وأمان، متمنيًا للعراق وشعبه كل الخير والأمن والاستقرار.

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أمين جامعة الدول العربية يستنكر محاولة استهداف رئيس الوزراء العراقي
سبق

استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، محاولة استهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، معربًا عن ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية على حماية مؤسسات الدولة العراقية والتصدي لأية محاولة تستهدف زعزعة استقرارها وأمنها.

وقال أبو الغيط في بيان له اليوم: إن الوضع المضطرب الذي يشهده العراق خلال الفترة الأخيرة، والذي تصاعدت حدته بهذه المحاولة المشينة لاغتيال الكاظمي؛ إنما يؤكد مجددًا ضرورة تعامل الدولة العراقية بشكل حاسم مع السلاح المنفلت والمجموعات الخارجة عن القانون.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، مواصلة الجامعة دعمها للعراق وشعبه، ووقوفها معه لعبور هذه المرحلة الدقيقة بسلام وأمان، متمنيًا للعراق وشعبه كل الخير والأمن والاستقرار.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
12:33 PM

أمين جامعة الدول العربية يستنكر محاولة استهداف رئيس الوزراء العراقي

أكد مواصلة دعم العراق وشعبه والوقوف معه لعبور هذه المرحلة الدقيقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، محاولة استهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، معربًا عن ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية على حماية مؤسسات الدولة العراقية والتصدي لأية محاولة تستهدف زعزعة استقرارها وأمنها.

وقال أبو الغيط في بيان له اليوم: إن الوضع المضطرب الذي يشهده العراق خلال الفترة الأخيرة، والذي تصاعدت حدته بهذه المحاولة المشينة لاغتيال الكاظمي؛ إنما يؤكد مجددًا ضرورة تعامل الدولة العراقية بشكل حاسم مع السلاح المنفلت والمجموعات الخارجة عن القانون.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، مواصلة الجامعة دعمها للعراق وشعبه، ووقوفها معه لعبور هذه المرحلة الدقيقة بسلام وأمان، متمنيًا للعراق وشعبه كل الخير والأمن والاستقرار.

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