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تعليم الرياض تحتفي بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين

"العرفج": المناسبة تستثير مشاعر الفخر والاعتزاز في نفوسنا

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بمناسبة البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم، وذلك خلال حفل نظمته إدارة العلاقات العامة بمقر الإدارة الرئيس بالمربع.

جاء ذلك برعاية مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، وحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري، ومشاركة عدد من مديري الإدارات ومكاتب التعليم.

وهنّأ مدير عام التعليم بالمنطقة حمد الوهيبي، جميع منسوبي تعليم الرياض بهذه المناسبة الوطنية العزيزة؛ وهي ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتوليه مقاليد الحكم.

وقال "الوهيبي": "ننتهز هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا في التعبير عن مشاعر الولاء والوفاء للوطن، ولحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف أنها فرصة نستحضر فيها ما تحظى فيه بلادنا الغالية من مزايا متفردة، وبما تحقق من إنجازات في كل المجالات التنموية؛ ومنها قطاع التعليم، في ضوء رؤية المملكة الطموحة 2030، وفي ظل قيادة رشيدة ترعى وتهتم بكل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن، سائلاً الله أن يديم على الوطن نعمة الرخاء والنماء والأمن والاستقرار.

من جهة أخرى أقامت العلاقات العامة احتفاء الإدارات النسائية بالبيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم، بحضور مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية بنات، فتح العرفج، وقادة الإدارات النسائية.

من جانبها قالت المُساعدة للشؤون التعليمية فتح بنت عبدالله العرفج: إن هذه الذكرى العزيزة على الشعب السعوديّ تستثير مشاعر الفخر والاعتزاز في نفوس أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، لاسيما ونحن نشهد النهضة السريعة بكلِّ صورها وأشكالها.

وأضافت: المملكة العربية السعودية هي قلب العالم الإسلاميّ بما تحمله من بُعد دينيّ وتاريخيّ مُشرق، وأضحتْ اليوم وجهة حضارية بما حباها الله من خيرات لا تُحصى ونِعَم لا تُعَدُّ؛ إذ أصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالميّ؛ فهي تُمثّل صوت الأمة العربيّة والإسلاميّة في دوائر الحوار العالميّ على اختلاف مُنظماته ومؤسّساته.

تعليم الرياض الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليم الرياض تحتفي بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين
سبق

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بمناسبة البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم، وذلك خلال حفل نظمته إدارة العلاقات العامة بمقر الإدارة الرئيس بالمربع.

جاء ذلك برعاية مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، وحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري، ومشاركة عدد من مديري الإدارات ومكاتب التعليم.

وهنّأ مدير عام التعليم بالمنطقة حمد الوهيبي، جميع منسوبي تعليم الرياض بهذه المناسبة الوطنية العزيزة؛ وهي ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتوليه مقاليد الحكم.

وقال "الوهيبي": "ننتهز هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا في التعبير عن مشاعر الولاء والوفاء للوطن، ولحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف أنها فرصة نستحضر فيها ما تحظى فيه بلادنا الغالية من مزايا متفردة، وبما تحقق من إنجازات في كل المجالات التنموية؛ ومنها قطاع التعليم، في ضوء رؤية المملكة الطموحة 2030، وفي ظل قيادة رشيدة ترعى وتهتم بكل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن، سائلاً الله أن يديم على الوطن نعمة الرخاء والنماء والأمن والاستقرار.

من جهة أخرى أقامت العلاقات العامة احتفاء الإدارات النسائية بالبيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم، بحضور مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية بنات، فتح العرفج، وقادة الإدارات النسائية.

من جانبها قالت المُساعدة للشؤون التعليمية فتح بنت عبدالله العرفج: إن هذه الذكرى العزيزة على الشعب السعوديّ تستثير مشاعر الفخر والاعتزاز في نفوس أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، لاسيما ونحن نشهد النهضة السريعة بكلِّ صورها وأشكالها.

وأضافت: المملكة العربية السعودية هي قلب العالم الإسلاميّ بما تحمله من بُعد دينيّ وتاريخيّ مُشرق، وأضحتْ اليوم وجهة حضارية بما حباها الله من خيرات لا تُحصى ونِعَم لا تُعَدُّ؛ إذ أصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالميّ؛ فهي تُمثّل صوت الأمة العربيّة والإسلاميّة في دوائر الحوار العالميّ على اختلاف مُنظماته ومؤسّساته.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
05:53 PM

تعليم الرياض تحتفي بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين

"العرفج": المناسبة تستثير مشاعر الفخر والاعتزاز في نفوسنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بمناسبة البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم، وذلك خلال حفل نظمته إدارة العلاقات العامة بمقر الإدارة الرئيس بالمربع.

جاء ذلك برعاية مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، وحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري، ومشاركة عدد من مديري الإدارات ومكاتب التعليم.

وهنّأ مدير عام التعليم بالمنطقة حمد الوهيبي، جميع منسوبي تعليم الرياض بهذه المناسبة الوطنية العزيزة؛ وهي ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتوليه مقاليد الحكم.

وقال "الوهيبي": "ننتهز هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا في التعبير عن مشاعر الولاء والوفاء للوطن، ولحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف أنها فرصة نستحضر فيها ما تحظى فيه بلادنا الغالية من مزايا متفردة، وبما تحقق من إنجازات في كل المجالات التنموية؛ ومنها قطاع التعليم، في ضوء رؤية المملكة الطموحة 2030، وفي ظل قيادة رشيدة ترعى وتهتم بكل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن، سائلاً الله أن يديم على الوطن نعمة الرخاء والنماء والأمن والاستقرار.

من جهة أخرى أقامت العلاقات العامة احتفاء الإدارات النسائية بالبيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم، بحضور مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية بنات، فتح العرفج، وقادة الإدارات النسائية.

من جانبها قالت المُساعدة للشؤون التعليمية فتح بنت عبدالله العرفج: إن هذه الذكرى العزيزة على الشعب السعوديّ تستثير مشاعر الفخر والاعتزاز في نفوس أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، لاسيما ونحن نشهد النهضة السريعة بكلِّ صورها وأشكالها.

وأضافت: المملكة العربية السعودية هي قلب العالم الإسلاميّ بما تحمله من بُعد دينيّ وتاريخيّ مُشرق، وأضحتْ اليوم وجهة حضارية بما حباها الله من خيرات لا تُحصى ونِعَم لا تُعَدُّ؛ إذ أصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالميّ؛ فهي تُمثّل صوت الأمة العربيّة والإسلاميّة في دوائر الحوار العالميّ على اختلاف مُنظماته ومؤسّساته.

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