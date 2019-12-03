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كلية المجتمع بالعلا تنظم فعالية "التطوع.. خدمة مجتمع واكتساب خبرة"

اشتملت على دورات تدريبية في "الإرشاد السياحي والتعامل مع العملاء"

نظمت كلية المجتمع بالعلا مؤخراً فعالية لطلاب وطالبات الفندقة والسياحة بعنوان "التطوع.. خدمة مجتمع واكتساب خبرة"، وشارك فيها "500" متطوع ومتطوعة من أبناء وبنات محافظة العلا و"60" طالباً و"110" طالبات، من قسم الفندقة والسياحة بالكلية و"58" منظماً ومنظمة من منسوبي الكلية .

وقال عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله السحيمي: الفعالية اشتملت على دورات تدريبية مكثفة نفذها مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجالات الإرشاد السياحي، ومهارات التعامل مع العملاء، والبروتوكول والإتيكيت، وإدارة الفعاليات.

وشارك الطلاب بمجموعة من الفقرات المسرحية التي انطوت على تطبيقات عملية في قطاعي السياحة والضيافة .

وتولي كلية المجتمع بالعلا اهتماماً بالغاً بالأنشطة الطلابية واكتشاف القدرات والمواهب تمهيداً لدمجهم في سوق العمل بعد التخرج وفق رؤية جامعة طيبة.

كلية المجتمع بالعلا التطوع.. خدمة مجتمع واكتساب خبرة محافظة العلا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كلية المجتمع بالعلا تنظم فعالية "التطوع.. خدمة مجتمع واكتساب خبرة"
سبق

نظمت كلية المجتمع بالعلا مؤخراً فعالية لطلاب وطالبات الفندقة والسياحة بعنوان "التطوع.. خدمة مجتمع واكتساب خبرة"، وشارك فيها "500" متطوع ومتطوعة من أبناء وبنات محافظة العلا و"60" طالباً و"110" طالبات، من قسم الفندقة والسياحة بالكلية و"58" منظماً ومنظمة من منسوبي الكلية .

وقال عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله السحيمي: الفعالية اشتملت على دورات تدريبية مكثفة نفذها مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجالات الإرشاد السياحي، ومهارات التعامل مع العملاء، والبروتوكول والإتيكيت، وإدارة الفعاليات.

وشارك الطلاب بمجموعة من الفقرات المسرحية التي انطوت على تطبيقات عملية في قطاعي السياحة والضيافة .

وتولي كلية المجتمع بالعلا اهتماماً بالغاً بالأنشطة الطلابية واكتشاف القدرات والمواهب تمهيداً لدمجهم في سوق العمل بعد التخرج وفق رؤية جامعة طيبة.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
02:59 PM
اخر تعديل
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
04:13 PM

كلية المجتمع بالعلا تنظم فعالية "التطوع.. خدمة مجتمع واكتساب خبرة"

اشتملت على دورات تدريبية في "الإرشاد السياحي والتعامل مع العملاء"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - العلا
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نظمت كلية المجتمع بالعلا مؤخراً فعالية لطلاب وطالبات الفندقة والسياحة بعنوان "التطوع.. خدمة مجتمع واكتساب خبرة"، وشارك فيها "500" متطوع ومتطوعة من أبناء وبنات محافظة العلا و"60" طالباً و"110" طالبات، من قسم الفندقة والسياحة بالكلية و"58" منظماً ومنظمة من منسوبي الكلية .

وقال عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله السحيمي: الفعالية اشتملت على دورات تدريبية مكثفة نفذها مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجالات الإرشاد السياحي، ومهارات التعامل مع العملاء، والبروتوكول والإتيكيت، وإدارة الفعاليات.

وشارك الطلاب بمجموعة من الفقرات المسرحية التي انطوت على تطبيقات عملية في قطاعي السياحة والضيافة .

وتولي كلية المجتمع بالعلا اهتماماً بالغاً بالأنشطة الطلابية واكتشاف القدرات والمواهب تمهيداً لدمجهم في سوق العمل بعد التخرج وفق رؤية جامعة طيبة.

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