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مكة.. تكريم رجلي مرور أسهما في ضبط سارقي أغطية الصرف الصحي

شاركا بمتابعة الجناة وتضييق الخناق عليهم وضبطهم وسُلموا لجهة الاختصاص

وجّه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بتكريم عدد من رجال المرور بالعاصمة المقدسة؛ وذلك لقاء جهودهم الميدانية في ضبط عدد من الحالات الجنائية.

وبتكليف من مدير الإدارة العامة للمرور كرم مدير مرور بالعاصمة المقدسة العقيد فواز منصور الحازمي رجلي المرور: الوكيل رقيب وليد عايض الحتيرشي، والعريف عاطف محمد المالكي، متمنياً لهما التوفيق والعون.

وبحسب مصادر "سبق" فإن التكريم جاء بعد أن لاحظت دوريات المرور وخلال دورياتهم المعتادة في المشاعر المقدسة اختفاء عدد من أغطية الصرف الصحي في المشاعر وسرقة ممتلكات عامة.

وتمكّن رجلا المرور بتوفيق الله من رصد عدد من الأشخاص يقومون بسرقة أغطية نقاط الصرف الصحي في المشاعر المقدسة؛ ليقوم رجال المرور بمتابعة الجناة، وبعد تضييق الخناق عليهم تم ضبطهم وسُلموا لجهة الاختصاص.

مدير الأمن العام تكريم عدد من رجال المرور مرور بالعاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. تكريم رجلي مرور أسهما في ضبط سارقي أغطية الصرف الصحي
سبق

وجّه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بتكريم عدد من رجال المرور بالعاصمة المقدسة؛ وذلك لقاء جهودهم الميدانية في ضبط عدد من الحالات الجنائية.

وبتكليف من مدير الإدارة العامة للمرور كرم مدير مرور بالعاصمة المقدسة العقيد فواز منصور الحازمي رجلي المرور: الوكيل رقيب وليد عايض الحتيرشي، والعريف عاطف محمد المالكي، متمنياً لهما التوفيق والعون.

وبحسب مصادر "سبق" فإن التكريم جاء بعد أن لاحظت دوريات المرور وخلال دورياتهم المعتادة في المشاعر المقدسة اختفاء عدد من أغطية الصرف الصحي في المشاعر وسرقة ممتلكات عامة.

وتمكّن رجلا المرور بتوفيق الله من رصد عدد من الأشخاص يقومون بسرقة أغطية نقاط الصرف الصحي في المشاعر المقدسة؛ ليقوم رجال المرور بمتابعة الجناة، وبعد تضييق الخناق عليهم تم ضبطهم وسُلموا لجهة الاختصاص.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
03:49 PM

مكة.. تكريم رجلي مرور أسهما في ضبط سارقي أغطية الصرف الصحي

شاركا بمتابعة الجناة وتضييق الخناق عليهم وضبطهم وسُلموا لجهة الاختصاص

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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وجّه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بتكريم عدد من رجال المرور بالعاصمة المقدسة؛ وذلك لقاء جهودهم الميدانية في ضبط عدد من الحالات الجنائية.

وبتكليف من مدير الإدارة العامة للمرور كرم مدير مرور بالعاصمة المقدسة العقيد فواز منصور الحازمي رجلي المرور: الوكيل رقيب وليد عايض الحتيرشي، والعريف عاطف محمد المالكي، متمنياً لهما التوفيق والعون.

وبحسب مصادر "سبق" فإن التكريم جاء بعد أن لاحظت دوريات المرور وخلال دورياتهم المعتادة في المشاعر المقدسة اختفاء عدد من أغطية الصرف الصحي في المشاعر وسرقة ممتلكات عامة.

وتمكّن رجلا المرور بتوفيق الله من رصد عدد من الأشخاص يقومون بسرقة أغطية نقاط الصرف الصحي في المشاعر المقدسة؛ ليقوم رجال المرور بمتابعة الجناة، وبعد تضييق الخناق عليهم تم ضبطهم وسُلموا لجهة الاختصاص.

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