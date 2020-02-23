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أمير الرياض يستعرض مع مسؤول أرجنتيني سبل دعم التعاون المشترك

استقبل رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان ومديرها

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم , رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف ومدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني، وعدداً من مسؤولي الجامعة ومركز الإدارة المحلية بالجامعة.

وقدم مركز الإدارة المحلية بجامعة الأمير سلطان لأمير منطقة الرياض نسخة من الدليل التوثيقي لاجتماعات مجلس منطقة الرياض وعرض قاعدة البيانات الإلكترونية لاجتماعات المجلس التي قام المركز بإعدادها، وتتضمن اجتماعات المجلس على مدى 26 عاماً ( 1414 - 1440 هـ ).

من جهة أخرى استقبل أمير المنطقة اليوم, حاكم ولاية كاتاماركا الأرجنتينية راؤول خليل والوفد المرافق له.

وفي بداية الاستقبال رحب أمير منطقة الرياض بحاكم ولاية كاتاماركا والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة. كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات المشتركة.

أمير الرياض رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الرياض يستعرض مع مسؤول أرجنتيني سبل دعم التعاون المشترك
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم , رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف ومدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني، وعدداً من مسؤولي الجامعة ومركز الإدارة المحلية بالجامعة.

وقدم مركز الإدارة المحلية بجامعة الأمير سلطان لأمير منطقة الرياض نسخة من الدليل التوثيقي لاجتماعات مجلس منطقة الرياض وعرض قاعدة البيانات الإلكترونية لاجتماعات المجلس التي قام المركز بإعدادها، وتتضمن اجتماعات المجلس على مدى 26 عاماً ( 1414 - 1440 هـ ).

من جهة أخرى استقبل أمير المنطقة اليوم, حاكم ولاية كاتاماركا الأرجنتينية راؤول خليل والوفد المرافق له.

وفي بداية الاستقبال رحب أمير منطقة الرياض بحاكم ولاية كاتاماركا والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة. كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات المشتركة.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
08:07 PM

أمير الرياض يستعرض مع مسؤول أرجنتيني سبل دعم التعاون المشترك

استقبل رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان ومديرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم , رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف ومدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني، وعدداً من مسؤولي الجامعة ومركز الإدارة المحلية بالجامعة.

وقدم مركز الإدارة المحلية بجامعة الأمير سلطان لأمير منطقة الرياض نسخة من الدليل التوثيقي لاجتماعات مجلس منطقة الرياض وعرض قاعدة البيانات الإلكترونية لاجتماعات المجلس التي قام المركز بإعدادها، وتتضمن اجتماعات المجلس على مدى 26 عاماً ( 1414 - 1440 هـ ).

من جهة أخرى استقبل أمير المنطقة اليوم, حاكم ولاية كاتاماركا الأرجنتينية راؤول خليل والوفد المرافق له.

وفي بداية الاستقبال رحب أمير منطقة الرياض بحاكم ولاية كاتاماركا والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة. كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات المشتركة.

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