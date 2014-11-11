196 طناً من المستلزمات الطبية وأدوية الغسيل الكلوي لتعز والحديدة

سلّمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال 8 شاحنات

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 196 طناً من المستلزمات الطبية وأدوية الغسيل الكلوي لمحافظتي تعز والحديدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية.

وقالت مديرة إدارة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري: هذه الشحنة محمّلة على متن ثماني شاحنات تزن 196 طناً من الأدوية التخصصية والمستلزمات الطبية، خصصت شاحنتان بوزن 130 طناً لمحافظة الحديدة، و 66 طناً لمحافظة تعز.

وثمّنت الدور الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة باعتباره شريكاً لوزارة الصحة اليمنية من خلال رفد المحافظات اليمنية بالأدوية والمستلزمات الطبية؛ لتقديم رعاية طبية مناسبة للمحتاجين في اليمن.

من جانبه، أكد مدير المركز في عدن صالح الذيباني اهتمام المملكة العربية السعودية، ممثلة بالمركز ،بتكثيف أنشطة وبرامج الدعم والمساعدة لأشقائهم في الجمهورية اليمنية من خلال التوسع بالمشاريع الإنسانية والإغاثية.

يأتي ذلك في إطار الدعم الطبي المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للمرضى والمحتاجين في كل محافظات اليمن.