وبيّنت مصادر "سبق" أنه تم القبض على مطلق النار، وجرى نقل الآخر للمستشفى.

تباشر الجهات الأمنية، الآن، حادثة إطلاق نار بين مواطنين في قرية "المزرع" بمحافظة العقيق.

الجهات الأمنية تباشر حادثة إطلاق نار في "مزرع الباحة" عبدالعزيز الشهري سبق 2018-11-18 تباشر الجهات الأمنية، الآن، حادثة إطلاق نار بين مواطنين في قرية "المزرع" بمحافظة العقيق. وبيّنت مصادر "سبق" أنه تم القبض على مطلق النار، وجرى نقل الآخر للمستشفى. "سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال ورودها.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440 07:08 PM

الجهات الأمنية تباشر حادثة إطلاق نار في "مزرع الباحة" ألقت القبض على الفاعل.. ونُقل المصاب إلى المستشفى





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تباشر الجهات الأمنية، الآن، حادثة إطلاق نار بين مواطنين في قرية "المزرع" بمحافظة العقيق.

وبيّنت مصادر "سبق" أنه تم القبض على مطلق النار، وجرى نقل الآخر للمستشفى.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال ورودها.