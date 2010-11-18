الجهات الأمنية تباشر حادثة إطلاق نار في "مزرع الباحة"

تباشر الجهات الأمنية، الآن، حادثة إطلاق نار بين مواطنين في قرية "المزرع" بمحافظة العقيق.
وبيّنت مصادر "سبق" أنه تم القبض على مطلق النار، وجرى نقل الآخر للمستشفى.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال ورودها.
تباشر الجهات الأمنية، الآن، حادثة إطلاق نار بين مواطنين في قرية "المزرع" بمحافظة العقيق.
وبيّنت مصادر "سبق" أنه تم القبض على مطلق النار، وجرى نقل الآخر للمستشفى.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال ورودها.
تباشر الجهات الأمنية، الآن، حادثة إطلاق نار بين مواطنين في قرية "المزرع" بمحافظة العقيق.
وبيّنت مصادر "سبق" أنه تم القبض على مطلق النار، وجرى نقل الآخر للمستشفى.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال ورودها.
تباشر الجهات الأمنية، الآن، حادثة إطلاق نار بين مواطنين في قرية "المزرع" بمحافظة العقيق.
وبيّنت مصادر "سبق" أنه تم القبض على مطلق النار، وجرى نقل الآخر للمستشفى.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال ورودها.