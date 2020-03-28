أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا عن تمكنها من تطوير دواء لعلاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا "كوفيد-19"، على أساس عقار "مفلوكوين" المضاد للملاريا.
روسيا تعلن: تطوير علاج لمرضى كورونا
على أساس عقار "مفلوكوين" المضاد للملاريا
أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا عن تمكنها من تطوير دواء لعلاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا "كوفيد-19"، على أساس عقار "مفلوكوين" المضاد للملاريا.روسيا الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا فيروس كورونا الجديد عقار مفلوكوين الملاريا
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روسيا تعلن: تطوير علاج لمرضى كوروناصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-28
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
04:31 PM
روسيا تعلن: تطوير علاج لمرضى كورونا
على أساس عقار "مفلوكوين" المضاد للملاريا
أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا عن تمكنها من تطوير دواء لعلاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا "كوفيد-19"، على أساس عقار "مفلوكوين" المضاد للملاريا.
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