النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السياحة" تطلق برنامج "كرام" لاستعراض التجارب السعودية المبتكرة

لإظهار مشاعر الترحاب وكرم الضيافة وما تزخر به المملكة من حضارة

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة، برنامج "كِرام"، لتعزيز التجارب السياحية الملهمة التي يقدّمها المبدعون والمبدعات؛ لترسيخ الهوية الوطنية الأصيلة، ولإظهار مشاعر الترحاب وكرم الضيافة، وإبراز ما تزخر به المملكة من حضارة وثقافة وتراث وفنون، ومعالم تاريخية ومدن حديثة، وبيئة متنوعة وطبيعة خلابة وأجواء ساحرة للسياحة، ليلتحق به أصحاب التجارب السياحية.

ويستند برنامج "كرام" من كون التجربة السياحية تقوم على أساس فكرة أو تجربة تقدم للسائح مجموعة من الخدمات الشاملة والنوعية في إطار أنشطة سياحية، كزيارة أحد المعالم التاريخية أو الطبيعية، أو الانطلاق في جولة استكشافية للتعرف على أوجه الثقافة الأصيلة من فنون وأزياء ومذاق وموسيقى، أو الاستمتاع بالمغامرة أو التنزه أو التسوق.

وجاء إطلاق البرنامج من قبل هيئة السياحة ليلتحق به أصحاب التجارب والجهود والأفكار الثرية في المجال السياحي، من المواهب التي تم حشدها بمشاركة الخبراء في هذا المجال، ويقدم الدعم والتوجيه والمساندة من خلال التدريب والتأهيل وصقل المواهب وتطوير القدرات للانطلاق في ساحة العمل والإبداع والنجاح، ومشاركة منظومة السياحة السعودية في تحقيق أهداف القطاع.

ويستهدف البرنامج، فئتين رئيسيتين، الأولى "مقدمي التجارب" الذين يخدمون تطوير القطاع السياحي في المملكة، أما الفئة الثانية فهم "أصحاب الأفكار" الذين يطمحون في تنفيذ أفكارهم السياحية الفريدة بطابع أصيل على أرض الواقع.

ومن أهم ما يرتكز عليه برنامج "كرام"، هو البحث عن التجارب السياحية الملهمة والساحرة، التي تأخذ السائح في رحلة يشاهد من خلالها "التراث السعودي الأصيل" و"الثقافة الغنية المتنوعة" الممتدة على الخريطة السعودية السياحية، وفق أعلى معايير درجات الرفاهية والهدوء والراحة.

وبإمكان الراغبين في الانضمام للبرنامج، التسجيل في البرنامج من خلال الموقع Kiram.sa في خمسة مسارات متنوعة هي "التراث والثقافة والفنون"، و"التذوق"، و"التناغم مع الطبيعة"، و"الرفاهية"، و"المغامرة"، وسيتم اختيار المرشحين وضمهم عبر عدة مراحل تحت إشراف نخبة من الخبراء والمحترفين في مجال صناعة التجارب السياحية والتسويق وريادة الأعمال، وهي فرصة للشباب والشابات، لعرض ابتكاراتهم وأفكارهم السياحية النوعية غير التقليدية.

ويطبق "كرام" أفضل المعايير العالمية لقياس أداء التجربة السياحية، التي سيتم عرضها خلال جميع المراحل؛ وذلك لضمان جودة التجربة السياحية؛ والتي ستساعد في تحقيق أهداف القطاع السياحي، لذلك ينطلق من قاعدة مليئة بالتنوّع الغني مع العديد من ذوي المعرفة والخبرة في المجال السياحي، ويسهم في إطلاق العنان للتصوّرات الجديدة التي تمكّن الناجحين وتنمّي الشغف لديهم، وتدعم الحريصين على إبراز نماذجهم السياحية التي تغطّي كافّة النواحي في هذا المجال الحيوي.

ويخوض فريق عمل البرنامج تجارب سياحية مؤهلة بكامل تفاصيلها، ونقل المشاهدين إلى قلب التاريخ والثقافة والطبيعة الخلابة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السياحة" تطلق برنامج "كرام" لاستعراض التجارب السعودية المبتكرة
سبق

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة، برنامج "كِرام"، لتعزيز التجارب السياحية الملهمة التي يقدّمها المبدعون والمبدعات؛ لترسيخ الهوية الوطنية الأصيلة، ولإظهار مشاعر الترحاب وكرم الضيافة، وإبراز ما تزخر به المملكة من حضارة وثقافة وتراث وفنون، ومعالم تاريخية ومدن حديثة، وبيئة متنوعة وطبيعة خلابة وأجواء ساحرة للسياحة، ليلتحق به أصحاب التجارب السياحية.

ويستند برنامج "كرام" من كون التجربة السياحية تقوم على أساس فكرة أو تجربة تقدم للسائح مجموعة من الخدمات الشاملة والنوعية في إطار أنشطة سياحية، كزيارة أحد المعالم التاريخية أو الطبيعية، أو الانطلاق في جولة استكشافية للتعرف على أوجه الثقافة الأصيلة من فنون وأزياء ومذاق وموسيقى، أو الاستمتاع بالمغامرة أو التنزه أو التسوق.

وجاء إطلاق البرنامج من قبل هيئة السياحة ليلتحق به أصحاب التجارب والجهود والأفكار الثرية في المجال السياحي، من المواهب التي تم حشدها بمشاركة الخبراء في هذا المجال، ويقدم الدعم والتوجيه والمساندة من خلال التدريب والتأهيل وصقل المواهب وتطوير القدرات للانطلاق في ساحة العمل والإبداع والنجاح، ومشاركة منظومة السياحة السعودية في تحقيق أهداف القطاع.

ويستهدف البرنامج، فئتين رئيسيتين، الأولى "مقدمي التجارب" الذين يخدمون تطوير القطاع السياحي في المملكة، أما الفئة الثانية فهم "أصحاب الأفكار" الذين يطمحون في تنفيذ أفكارهم السياحية الفريدة بطابع أصيل على أرض الواقع.

ومن أهم ما يرتكز عليه برنامج "كرام"، هو البحث عن التجارب السياحية الملهمة والساحرة، التي تأخذ السائح في رحلة يشاهد من خلالها "التراث السعودي الأصيل" و"الثقافة الغنية المتنوعة" الممتدة على الخريطة السعودية السياحية، وفق أعلى معايير درجات الرفاهية والهدوء والراحة.

وبإمكان الراغبين في الانضمام للبرنامج، التسجيل في البرنامج من خلال الموقع Kiram.sa في خمسة مسارات متنوعة هي "التراث والثقافة والفنون"، و"التذوق"، و"التناغم مع الطبيعة"، و"الرفاهية"، و"المغامرة"، وسيتم اختيار المرشحين وضمهم عبر عدة مراحل تحت إشراف نخبة من الخبراء والمحترفين في مجال صناعة التجارب السياحية والتسويق وريادة الأعمال، وهي فرصة للشباب والشابات، لعرض ابتكاراتهم وأفكارهم السياحية النوعية غير التقليدية.

ويطبق "كرام" أفضل المعايير العالمية لقياس أداء التجربة السياحية، التي سيتم عرضها خلال جميع المراحل؛ وذلك لضمان جودة التجربة السياحية؛ والتي ستساعد في تحقيق أهداف القطاع السياحي، لذلك ينطلق من قاعدة مليئة بالتنوّع الغني مع العديد من ذوي المعرفة والخبرة في المجال السياحي، ويسهم في إطلاق العنان للتصوّرات الجديدة التي تمكّن الناجحين وتنمّي الشغف لديهم، وتدعم الحريصين على إبراز نماذجهم السياحية التي تغطّي كافّة النواحي في هذا المجال الحيوي.

ويخوض فريق عمل البرنامج تجارب سياحية مؤهلة بكامل تفاصيلها، ونقل المشاهدين إلى قلب التاريخ والثقافة والطبيعة الخلابة.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
04:12 PM

"السياحة" تطلق برنامج "كرام" لاستعراض التجارب السعودية المبتكرة

لإظهار مشاعر الترحاب وكرم الضيافة وما تزخر به المملكة من حضارة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
444

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة، برنامج "كِرام"، لتعزيز التجارب السياحية الملهمة التي يقدّمها المبدعون والمبدعات؛ لترسيخ الهوية الوطنية الأصيلة، ولإظهار مشاعر الترحاب وكرم الضيافة، وإبراز ما تزخر به المملكة من حضارة وثقافة وتراث وفنون، ومعالم تاريخية ومدن حديثة، وبيئة متنوعة وطبيعة خلابة وأجواء ساحرة للسياحة، ليلتحق به أصحاب التجارب السياحية.

ويستند برنامج "كرام" من كون التجربة السياحية تقوم على أساس فكرة أو تجربة تقدم للسائح مجموعة من الخدمات الشاملة والنوعية في إطار أنشطة سياحية، كزيارة أحد المعالم التاريخية أو الطبيعية، أو الانطلاق في جولة استكشافية للتعرف على أوجه الثقافة الأصيلة من فنون وأزياء ومذاق وموسيقى، أو الاستمتاع بالمغامرة أو التنزه أو التسوق.

وجاء إطلاق البرنامج من قبل هيئة السياحة ليلتحق به أصحاب التجارب والجهود والأفكار الثرية في المجال السياحي، من المواهب التي تم حشدها بمشاركة الخبراء في هذا المجال، ويقدم الدعم والتوجيه والمساندة من خلال التدريب والتأهيل وصقل المواهب وتطوير القدرات للانطلاق في ساحة العمل والإبداع والنجاح، ومشاركة منظومة السياحة السعودية في تحقيق أهداف القطاع.

ويستهدف البرنامج، فئتين رئيسيتين، الأولى "مقدمي التجارب" الذين يخدمون تطوير القطاع السياحي في المملكة، أما الفئة الثانية فهم "أصحاب الأفكار" الذين يطمحون في تنفيذ أفكارهم السياحية الفريدة بطابع أصيل على أرض الواقع.

ومن أهم ما يرتكز عليه برنامج "كرام"، هو البحث عن التجارب السياحية الملهمة والساحرة، التي تأخذ السائح في رحلة يشاهد من خلالها "التراث السعودي الأصيل" و"الثقافة الغنية المتنوعة" الممتدة على الخريطة السعودية السياحية، وفق أعلى معايير درجات الرفاهية والهدوء والراحة.

وبإمكان الراغبين في الانضمام للبرنامج، التسجيل في البرنامج من خلال الموقع Kiram.sa في خمسة مسارات متنوعة هي "التراث والثقافة والفنون"، و"التذوق"، و"التناغم مع الطبيعة"، و"الرفاهية"، و"المغامرة"، وسيتم اختيار المرشحين وضمهم عبر عدة مراحل تحت إشراف نخبة من الخبراء والمحترفين في مجال صناعة التجارب السياحية والتسويق وريادة الأعمال، وهي فرصة للشباب والشابات، لعرض ابتكاراتهم وأفكارهم السياحية النوعية غير التقليدية.

ويطبق "كرام" أفضل المعايير العالمية لقياس أداء التجربة السياحية، التي سيتم عرضها خلال جميع المراحل؛ وذلك لضمان جودة التجربة السياحية؛ والتي ستساعد في تحقيق أهداف القطاع السياحي، لذلك ينطلق من قاعدة مليئة بالتنوّع الغني مع العديد من ذوي المعرفة والخبرة في المجال السياحي، ويسهم في إطلاق العنان للتصوّرات الجديدة التي تمكّن الناجحين وتنمّي الشغف لديهم، وتدعم الحريصين على إبراز نماذجهم السياحية التي تغطّي كافّة النواحي في هذا المجال الحيوي.

ويخوض فريق عمل البرنامج تجارب سياحية مؤهلة بكامل تفاصيلها، ونقل المشاهدين إلى قلب التاريخ والثقافة والطبيعة الخلابة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,521
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,470
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,736

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة