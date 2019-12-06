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"سعود الصحية" تطلق حملة "مناعة" للتوعية بالتطعيم ضد الفيروسات

ضمن حملات قبس التوعوية.. وتستمرّ 3 أيام بالحمراء مول بالرياض

انطلقت مساء أمس الخميس حملة "مناعة" للتوعية بالتطعيم ضد الفيروسات، التي تستمرّ على مدى ثلاثة أيام بالحمراء مول بالرياض، وهذه الحملة ضمن حملات "قبس" التوعوية التي تنظّمها جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تحت مظلة عمادة شؤون الطلاب في الجامعة.

وفي التفاصيل: تتكوّن حملة مناعة بقيادة مازن المحمود وهديل العنزي، بالتعاون مع فريق فارمادايركتر بقيادة منار باسودان، وتتضمن عدة أقسام للتوعية؛ منها بداية اكتشاف الأمصال المضادة للفيروسات، والقسم الثاني يوضح فوائد التطعيمات وأنواع التطعيمات لكل فئة، والقسم الثالث يعرض قصص الضحايا التي أُصيبت بالأمراض جرّاء عدم أخذهم للتطعيمات ضد الفيروسات.

ويوضح القسم الرابع الإشاعات التي انتشرت والمفاهيم الخاطئة لفوائد التطعيم ضد الفيروسات، وأخيرًا قسم الطب الوقائي للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لمن يرغب بالتطعيم من الزوار، يقوم على شرح تفاصيل هذه الأقسام طلاب وطالبات جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، وفريق فارما دايركتور.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مؤيد مطالقه أخصائي مكافحة العدوى بمستشفى الحرس الوطني، أن قسم الطب الوقائي بالحملة يقدم التثقيف الكافي حول ما يحتاجه الفرد من معلومات تتعلق بالصحة العامة والأمراض وطرق مكافحتها، وكذلك نقوم بتعريف العامة حول التطعيمات الخاصة بالصغار والكبار بمختلف الأعمار، كما نقدم نشرات وملصقات توعوية حول مختلف الأمراض، ونقوم بمشاركة الزوار وتوعيتهم حول نظافة الأيدي والأمراض المصاحبة لذلك، ونقدم لجميع زوار حملة مناعة خدمة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بالمجان.

ومن ناحيتها أوضحت مريم الضعيفي، قائدة مبادرة حملات قَبَس؛ أن هدف الحملات توعوي تثقيفي للمجتمع عن مواضيع مختلفة، وستكون على مدار السنة الدراسية بأماكن مختلفة؛ ومنها المراكز التجارية والحدائق والمتنزهات العامة.

صحة الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"سعود الصحية" تطلق حملة "مناعة" للتوعية بالتطعيم ضد الفيروسات
سبق

انطلقت مساء أمس الخميس حملة "مناعة" للتوعية بالتطعيم ضد الفيروسات، التي تستمرّ على مدى ثلاثة أيام بالحمراء مول بالرياض، وهذه الحملة ضمن حملات "قبس" التوعوية التي تنظّمها جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تحت مظلة عمادة شؤون الطلاب في الجامعة.

وفي التفاصيل: تتكوّن حملة مناعة بقيادة مازن المحمود وهديل العنزي، بالتعاون مع فريق فارمادايركتر بقيادة منار باسودان، وتتضمن عدة أقسام للتوعية؛ منها بداية اكتشاف الأمصال المضادة للفيروسات، والقسم الثاني يوضح فوائد التطعيمات وأنواع التطعيمات لكل فئة، والقسم الثالث يعرض قصص الضحايا التي أُصيبت بالأمراض جرّاء عدم أخذهم للتطعيمات ضد الفيروسات.

ويوضح القسم الرابع الإشاعات التي انتشرت والمفاهيم الخاطئة لفوائد التطعيم ضد الفيروسات، وأخيرًا قسم الطب الوقائي للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لمن يرغب بالتطعيم من الزوار، يقوم على شرح تفاصيل هذه الأقسام طلاب وطالبات جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، وفريق فارما دايركتور.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مؤيد مطالقه أخصائي مكافحة العدوى بمستشفى الحرس الوطني، أن قسم الطب الوقائي بالحملة يقدم التثقيف الكافي حول ما يحتاجه الفرد من معلومات تتعلق بالصحة العامة والأمراض وطرق مكافحتها، وكذلك نقوم بتعريف العامة حول التطعيمات الخاصة بالصغار والكبار بمختلف الأعمار، كما نقدم نشرات وملصقات توعوية حول مختلف الأمراض، ونقوم بمشاركة الزوار وتوعيتهم حول نظافة الأيدي والأمراض المصاحبة لذلك، ونقدم لجميع زوار حملة مناعة خدمة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بالمجان.

ومن ناحيتها أوضحت مريم الضعيفي، قائدة مبادرة حملات قَبَس؛ أن هدف الحملات توعوي تثقيفي للمجتمع عن مواضيع مختلفة، وستكون على مدار السنة الدراسية بأماكن مختلفة؛ ومنها المراكز التجارية والحدائق والمتنزهات العامة.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
09:35 PM

"سعود الصحية" تطلق حملة "مناعة" للتوعية بالتطعيم ضد الفيروسات

ضمن حملات قبس التوعوية.. وتستمرّ 3 أيام بالحمراء مول بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت مساء أمس الخميس حملة "مناعة" للتوعية بالتطعيم ضد الفيروسات، التي تستمرّ على مدى ثلاثة أيام بالحمراء مول بالرياض، وهذه الحملة ضمن حملات "قبس" التوعوية التي تنظّمها جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تحت مظلة عمادة شؤون الطلاب في الجامعة.

وفي التفاصيل: تتكوّن حملة مناعة بقيادة مازن المحمود وهديل العنزي، بالتعاون مع فريق فارمادايركتر بقيادة منار باسودان، وتتضمن عدة أقسام للتوعية؛ منها بداية اكتشاف الأمصال المضادة للفيروسات، والقسم الثاني يوضح فوائد التطعيمات وأنواع التطعيمات لكل فئة، والقسم الثالث يعرض قصص الضحايا التي أُصيبت بالأمراض جرّاء عدم أخذهم للتطعيمات ضد الفيروسات.

ويوضح القسم الرابع الإشاعات التي انتشرت والمفاهيم الخاطئة لفوائد التطعيم ضد الفيروسات، وأخيرًا قسم الطب الوقائي للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لمن يرغب بالتطعيم من الزوار، يقوم على شرح تفاصيل هذه الأقسام طلاب وطالبات جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، وفريق فارما دايركتور.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مؤيد مطالقه أخصائي مكافحة العدوى بمستشفى الحرس الوطني، أن قسم الطب الوقائي بالحملة يقدم التثقيف الكافي حول ما يحتاجه الفرد من معلومات تتعلق بالصحة العامة والأمراض وطرق مكافحتها، وكذلك نقوم بتعريف العامة حول التطعيمات الخاصة بالصغار والكبار بمختلف الأعمار، كما نقدم نشرات وملصقات توعوية حول مختلف الأمراض، ونقوم بمشاركة الزوار وتوعيتهم حول نظافة الأيدي والأمراض المصاحبة لذلك، ونقدم لجميع زوار حملة مناعة خدمة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بالمجان.

ومن ناحيتها أوضحت مريم الضعيفي، قائدة مبادرة حملات قَبَس؛ أن هدف الحملات توعوي تثقيفي للمجتمع عن مواضيع مختلفة، وستكون على مدار السنة الدراسية بأماكن مختلفة؛ ومنها المراكز التجارية والحدائق والمتنزهات العامة.

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