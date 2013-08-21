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وصول أول فوج من معتمري الخارج لعام 1443هـ إلى المدينة المنورة

قادمين من أربيل العراق عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

وصل أمس الجمعة الفوج الأول من المعتمرين القادمين من جمهورية العراق "أربيل" عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يفوق الـ100 معتمر لأداء مناسك العمرة لهذا العام 1443هـ والصلاة في المسجد النبوي والتشرف بالسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضي الله عنهما.

وكان في استقبال المعتمرين بالمطار مدير إدارة الحج والعمرة التابع لوكالة وزارة الحج والعمرة هاني الصاعدي، ومدير عام الإدارة العامة لخدمات الزوار راكان بن حسن السباعي؛ حيث كثفت الوكالة استعداداتها لاستقبال المعتمرين وتقديم الخدمات كافة لهم وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والصحية؛ حفاظًا على صحة الإنسان ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.

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وصول أول فوج من معتمري الخارج لعام 1443هـ إلى المدينة المنورة
سبق

وصل أمس الجمعة الفوج الأول من المعتمرين القادمين من جمهورية العراق "أربيل" عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يفوق الـ100 معتمر لأداء مناسك العمرة لهذا العام 1443هـ والصلاة في المسجد النبوي والتشرف بالسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضي الله عنهما.

وكان في استقبال المعتمرين بالمطار مدير إدارة الحج والعمرة التابع لوكالة وزارة الحج والعمرة هاني الصاعدي، ومدير عام الإدارة العامة لخدمات الزوار راكان بن حسن السباعي؛ حيث كثفت الوكالة استعداداتها لاستقبال المعتمرين وتقديم الخدمات كافة لهم وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والصحية؛ حفاظًا على صحة الإنسان ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
10:03 AM

وصول أول فوج من معتمري الخارج لعام 1443هـ إلى المدينة المنورة

قادمين من أربيل العراق عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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وصل أمس الجمعة الفوج الأول من المعتمرين القادمين من جمهورية العراق "أربيل" عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يفوق الـ100 معتمر لأداء مناسك العمرة لهذا العام 1443هـ والصلاة في المسجد النبوي والتشرف بالسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضي الله عنهما.

وكان في استقبال المعتمرين بالمطار مدير إدارة الحج والعمرة التابع لوكالة وزارة الحج والعمرة هاني الصاعدي، ومدير عام الإدارة العامة لخدمات الزوار راكان بن حسن السباعي؛ حيث كثفت الوكالة استعداداتها لاستقبال المعتمرين وتقديم الخدمات كافة لهم وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والصحية؛ حفاظًا على صحة الإنسان ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.

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