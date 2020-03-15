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إسبانيا تعلن 2000 إصابة بكورونا و100 وفاة في 24 ساعة

الدولة الأكثر تأثراً بالمرض في أوروبا بعد إيطاليا

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم تسجيل نحو ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ونحو مئة وفاة في 24 ساعة في إسبانيا، الدولة الأكثر تأثراً بالمرض في أوروبا بعد إيطاليا.
وبحسب الحصيلة الأخيرة، تم الكشف في المجمل عن 7753 إصابة فيما توفي 288 شخصاً جراء فيروس كوفيد-19 في الدولة التي فرضت عزلاً شبه كامل لمحاولة وقف تفشي الوباء.
وأفادت الحصيلة السابقة التي أعلنتها السلطات السبت، بتسجيل أكثر من 5700 إصابة وما لا يقلّ عن 183 وفاة.
وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز مساء أمس فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد بحيث لن يسمح للسكان البالغ عددهم 46 مليون نسمة بالخروج من منازلهم إلا للتوجه إلى مكان العمل أو لضرورات أخرى، أبرزها شراء الطعام أو الأدوية أو لتلقي العلاج.

فيروس كورونا الجديد

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إسبانيا تعلن 2000 إصابة بكورونا و100 وفاة في 24 ساعة
سبق

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم تسجيل نحو ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ونحو مئة وفاة في 24 ساعة في إسبانيا، الدولة الأكثر تأثراً بالمرض في أوروبا بعد إيطاليا.
وبحسب الحصيلة الأخيرة، تم الكشف في المجمل عن 7753 إصابة فيما توفي 288 شخصاً جراء فيروس كوفيد-19 في الدولة التي فرضت عزلاً شبه كامل لمحاولة وقف تفشي الوباء.
وأفادت الحصيلة السابقة التي أعلنتها السلطات السبت، بتسجيل أكثر من 5700 إصابة وما لا يقلّ عن 183 وفاة.
وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز مساء أمس فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد بحيث لن يسمح للسكان البالغ عددهم 46 مليون نسمة بالخروج من منازلهم إلا للتوجه إلى مكان العمل أو لضرورات أخرى، أبرزها شراء الطعام أو الأدوية أو لتلقي العلاج.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
05:38 PM

إسبانيا تعلن 2000 إصابة بكورونا و100 وفاة في 24 ساعة

الدولة الأكثر تأثراً بالمرض في أوروبا بعد إيطاليا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الإسبانية اليوم تسجيل نحو ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ونحو مئة وفاة في 24 ساعة في إسبانيا، الدولة الأكثر تأثراً بالمرض في أوروبا بعد إيطاليا.
وبحسب الحصيلة الأخيرة، تم الكشف في المجمل عن 7753 إصابة فيما توفي 288 شخصاً جراء فيروس كوفيد-19 في الدولة التي فرضت عزلاً شبه كامل لمحاولة وقف تفشي الوباء.
وأفادت الحصيلة السابقة التي أعلنتها السلطات السبت، بتسجيل أكثر من 5700 إصابة وما لا يقلّ عن 183 وفاة.
وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز مساء أمس فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد بحيث لن يسمح للسكان البالغ عددهم 46 مليون نسمة بالخروج من منازلهم إلا للتوجه إلى مكان العمل أو لضرورات أخرى، أبرزها شراء الطعام أو الأدوية أو لتلقي العلاج.

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