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الأخضر الشاب في أبها.. فحوصات طبية ورفع معدل لياقة

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والذي يأتي في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وأجرى "الأخضر" مرانه على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، طبّق خلالها المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج والجهاز الفني المساعد تمارين تكتيكية متنوعة.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو الأخضر مساء أمس فحوصات طبية لفيروس كورونا المستجد؛ تطبيقاً للبروتوكولات الطبية وضوابط الإجراءات المتبعة لعودة النشاط الرياضي في المملكة، وذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة عسير.

يذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا، وضعت الأخضر في المجموعة "الثالثة" إلى جوار منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الشاب في أبها.. فحوصات طبية ورفع معدل لياقة
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والذي يأتي في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وأجرى "الأخضر" مرانه على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، طبّق خلالها المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج والجهاز الفني المساعد تمارين تكتيكية متنوعة.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو الأخضر مساء أمس فحوصات طبية لفيروس كورونا المستجد؛ تطبيقاً للبروتوكولات الطبية وضوابط الإجراءات المتبعة لعودة النشاط الرياضي في المملكة، وذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة عسير.

يذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا، وضعت الأخضر في المجموعة "الثالثة" إلى جوار منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
12:46 AM

الأخضر الشاب في أبها.. فحوصات طبية ورفع معدل لياقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والذي يأتي في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وأجرى "الأخضر" مرانه على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، طبّق خلالها المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج والجهاز الفني المساعد تمارين تكتيكية متنوعة.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو الأخضر مساء أمس فحوصات طبية لفيروس كورونا المستجد؛ تطبيقاً للبروتوكولات الطبية وضوابط الإجراءات المتبعة لعودة النشاط الرياضي في المملكة، وذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة عسير.

يذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا، وضعت الأخضر في المجموعة "الثالثة" إلى جوار منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

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