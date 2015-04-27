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"أمطار النصف من رمضان" بمكة تكشف سوء شبكات التصريف

السكان طالبوا مسؤولي الأمانة بضرورة وضع حدّ لمآسي السيول

كشفت الأمطار التي هطلت اليوم على العاصمة المقدّسة بغزارة؛ عن ضعف تصريف شبكات السيول والأمطار في مكة.

وعجزت بعض الشوارع عن احتواء واستيعاب كمية الأمطار التي هطلت اليوم؛ ما تسبّب في احتجاز كثير من المركبات وارتفاع منسوب المياه، خصوصًا في أحياء العتيبية والزاهر والنزهة.

واعتبر الأهالي تلك الأمطار التي هطلت، اليوم، درسًا للأمانة لمراجعة شبكات تصريف السيول في الكثير من الشوارع والأحياء، ومعالجة ذلك مستقبلاً، والوقوف على مكامن الضرر لتفاديها.

وطالب السكان مسؤولي أمانة العاصمة المقدسة بضرورة وضع حد لمآسي السيول المتكررة على شوارع العاصمة المقدّسة، والعمل بشكل عاجل على تفاديها مستقبلاً، ووضع خطة لضمان عدم تكرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمطار النصف من رمضان" بمكة تكشف سوء شبكات التصريف
سبق

كشفت الأمطار التي هطلت اليوم على العاصمة المقدّسة بغزارة؛ عن ضعف تصريف شبكات السيول والأمطار في مكة.

وعجزت بعض الشوارع عن احتواء واستيعاب كمية الأمطار التي هطلت اليوم؛ ما تسبّب في احتجاز كثير من المركبات وارتفاع منسوب المياه، خصوصًا في أحياء العتيبية والزاهر والنزهة.

واعتبر الأهالي تلك الأمطار التي هطلت، اليوم، درسًا للأمانة لمراجعة شبكات تصريف السيول في الكثير من الشوارع والأحياء، ومعالجة ذلك مستقبلاً، والوقوف على مكامن الضرر لتفاديها.

وطالب السكان مسؤولي أمانة العاصمة المقدسة بضرورة وضع حد لمآسي السيول المتكررة على شوارع العاصمة المقدّسة، والعمل بشكل عاجل على تفاديها مستقبلاً، ووضع خطة لضمان عدم تكرارها.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
10:52 PM

"أمطار النصف من رمضان" بمكة تكشف سوء شبكات التصريف

السكان طالبوا مسؤولي الأمانة بضرورة وضع حدّ لمآسي السيول

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,125

كشفت الأمطار التي هطلت اليوم على العاصمة المقدّسة بغزارة؛ عن ضعف تصريف شبكات السيول والأمطار في مكة.

وعجزت بعض الشوارع عن احتواء واستيعاب كمية الأمطار التي هطلت اليوم؛ ما تسبّب في احتجاز كثير من المركبات وارتفاع منسوب المياه، خصوصًا في أحياء العتيبية والزاهر والنزهة.

واعتبر الأهالي تلك الأمطار التي هطلت، اليوم، درسًا للأمانة لمراجعة شبكات تصريف السيول في الكثير من الشوارع والأحياء، ومعالجة ذلك مستقبلاً، والوقوف على مكامن الضرر لتفاديها.

وطالب السكان مسؤولي أمانة العاصمة المقدسة بضرورة وضع حد لمآسي السيول المتكررة على شوارع العاصمة المقدّسة، والعمل بشكل عاجل على تفاديها مستقبلاً، ووضع خطة لضمان عدم تكرارها.

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