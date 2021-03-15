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امتداداً للحرائق.. النار تلتهم مستودعاً لبيع المشتقات النفطية بصنعاء

يفتعلها الانقلابيون لإنعاش تجارة السوق السوداء وجني المزيد من الأموال

اندلع حريق هائل، الاثنين، في مستودع سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وبث ناشطون يمنيون صوراً وفيديوهات تظهر تصاعد أعمدة الدخان من مكان الحريق، فيما تجمع عديد من المواطنين بالقرب من الحريق.

كما أفادت مصادر محلية أن حريقاً هائلاً شب في مستودع سوق سوداء للمشتقات النفطية بجوار مركز "برافو سنتر" التجاري في حي شميلة بالقرب من تقاطع شارع تعز مع شارع بينون. وتحدثت المصادر عن خسائر مادية كبيرة جراء اندلاع الحريق.

يأتي هذا في وقت تشهد صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي حرائق متعددة في السوق السوداء للمشتقات النفطية والمحطات بسبب أزمة الوقود التي يفتعلها الانقلابيون بهدف إنعاش تجارة السوق السوداء وجني المزيد من الأموال لتمويل حربهم ضد اليمنيين.

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امتداداً للحرائق.. النار تلتهم مستودعاً لبيع المشتقات النفطية بصنعاء
سبق

اندلع حريق هائل، الاثنين، في مستودع سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وبث ناشطون يمنيون صوراً وفيديوهات تظهر تصاعد أعمدة الدخان من مكان الحريق، فيما تجمع عديد من المواطنين بالقرب من الحريق.

كما أفادت مصادر محلية أن حريقاً هائلاً شب في مستودع سوق سوداء للمشتقات النفطية بجوار مركز "برافو سنتر" التجاري في حي شميلة بالقرب من تقاطع شارع تعز مع شارع بينون. وتحدثت المصادر عن خسائر مادية كبيرة جراء اندلاع الحريق.

يأتي هذا في وقت تشهد صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي حرائق متعددة في السوق السوداء للمشتقات النفطية والمحطات بسبب أزمة الوقود التي يفتعلها الانقلابيون بهدف إنعاش تجارة السوق السوداء وجني المزيد من الأموال لتمويل حربهم ضد اليمنيين.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
11:14 PM

امتداداً للحرائق.. النار تلتهم مستودعاً لبيع المشتقات النفطية بصنعاء

يفتعلها الانقلابيون لإنعاش تجارة السوق السوداء وجني المزيد من الأموال

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فهد كاملي - جازان
2
1,841

اندلع حريق هائل، الاثنين، في مستودع سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وبث ناشطون يمنيون صوراً وفيديوهات تظهر تصاعد أعمدة الدخان من مكان الحريق، فيما تجمع عديد من المواطنين بالقرب من الحريق.

كما أفادت مصادر محلية أن حريقاً هائلاً شب في مستودع سوق سوداء للمشتقات النفطية بجوار مركز "برافو سنتر" التجاري في حي شميلة بالقرب من تقاطع شارع تعز مع شارع بينون. وتحدثت المصادر عن خسائر مادية كبيرة جراء اندلاع الحريق.

يأتي هذا في وقت تشهد صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي حرائق متعددة في السوق السوداء للمشتقات النفطية والمحطات بسبب أزمة الوقود التي يفتعلها الانقلابيون بهدف إنعاش تجارة السوق السوداء وجني المزيد من الأموال لتمويل حربهم ضد اليمنيين.

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